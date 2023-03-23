Kılıçdaroğlu ile ilgili olay iddia! Tam 6 ay önce... Bu gerçekten doğru mu?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP ile anlaşan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun, HDP ile aslında 6 ay önce el sıkıştığını belirten Selvi, şunları kaydetti:

"HDP, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını yeni açıkladı ama pazarlıklar 6 aydır sürüyordu.

CHP’de arka kapı diplomasisini Sezgin Tanrıkulu yürütüyordu. Devrede bölgeden bazı işadamları vardı. Görüşme trafiği sadece CHP ile HDP arasında yürümüyordu. Kandil devredeydi. Bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’de önemli bir rol üstlendi. Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiklerinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olursa destekleyeceklerini bildirmişlerdi. Kılıçdaroğlu onu bildiği için HDP’yi Meclis’te ziyaret ettikten sonra ağzı kulaklarındaydı. Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakatın sürdüğünü görmekten dolayı mutluydu. İş 6 ay önce bitmişti. Sadece zamanı geldiği için şimdi ilan edildi.

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KARAYILAN İŞARETİ VERMİŞTİ

Kandil’deki PKK’nın bir numaralı yöneticisi Murat Karayılan, “14 Mayıs’ta sadece cumhurbaşkanı değil, sistem değişecek” diyerek zaten günler öncesinden mesajı vermişti. Karayılan ayrıca, “6’lı Masa’ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı” dedi. Sanki 6’lı Masa’nın 7’nci ortağı gibi. Kandil, Türkiye’yi bölmek için mücadele eden PKK terör örgütünün yönetildiği merkez. Karayılan da PKK terör örgütünün bir numaralı yöneticisi.

İspanya Batasuna Partisi’ni, terörü kınamadığı için kapattı. Biz de terör örgütünün lideri 6’lı Masa’ya rol tayin ediyor. Meral Hanım, siz de buna göz yumuyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna hangi tavizler verildiyse Karayılan, “Önder APO’nun özgür olma vakti geldi” dedi. Nevruz kutlamaları sırasında da aynı dili Ahmet Türk kullandı. “Bu dönem Öcalan’ı özgürleştirme dönemidir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU SÖZ MÜ VERDİ

HDP-PKK ile hangi pazarlıklar yapıldı ki PKK ve HDP yöneticileri Öcalan’ın özgür olma zamanının geldiğini ilan ettiler? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı karşısında Kandil’e bir vaatte mi bulundu? Aralarında gizli bir anlaşma mı yapıldı? Bunların açıklanması gerekiyor.

Peki milliyetçi Meral Akşener buna karşı ne dedi? İsim dahi veremedi. Kandil diyemedi. PKK terör örgütü yöneticileri diye konuşamadı. Nevruz üzerinden göndermeler yaptı."