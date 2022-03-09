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Medya Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "otel" iddiası
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "otel" iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 yıl önce Frankfurt’taki Kempinski Otel’de başından geçenler hakkında asla konuşmadığına işaret eden Tamer Korkmaz, "Kempinski Otel, Kılıçdaroğlu’nun 'Baykal’ın yerine geçeceğini öğrendiği' mekândır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 11:47:00 -
Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "otel" iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 13 yıl önce Frankfurt’taki Kempinski Otel’de başından geçenler hakkında asla konuşmadığına işaret eden Tamer Korkmaz, "Kempinski Otel, Kılıçdaroğlu’nun 'Baykal’ın yerine geçeceğini öğrendiği' mekândır" dedi. Korkmaz'ın Yeni Şafak'taki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"NATO’cu Kılıçdaroğlu’nun soyadını “farklı şekillerde” yazmamız manidar göndermeler içeriyor.

“Kasetdaroğlu, Haberdaroğlu, Kempinski” örneklerinde olduğu gibi!

*

Mister Kemal, on üç yıl önce Frankfurt’taki Kempinski Otel’de başından geçenler hakkında asla konuşmuyor.

Tamam da…

-Kaç, kaç, nereye kadar?

“Gerçeğin önünde sonunda ortaya çıkmak gibi iyi/kötü bir huyu olduğunu” pekâlâ kendisi de biliyor.

PÜF NOKTASI

“Alacakaranlık Kuşağı” kapsamındaki işte bu fevkalade tuhaf ve derin hadise hakkında gıkı çıkmazken, zinhar topa girmezken…

Şimdiye kadar, yasak savma kabilinden bile “yalanlayamadığına” dikkat buyurunuz!

KASIM 2009’DA: HABERDAROĞLU

Kempinski Otel, Kılıçdaroğlu’nun “Baykal’ın yerine geçeceğini öğrendiği” mekândır.

İşte bu kendisi için “iyi haber…”

Yine kendisi için “kötü bir haber” ile birlikte verildiği için, o günden itibaren siyasi hayatına “Kontrollü Kemal” olarak devam ediyor. (...)"

 

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Yorumlar

ADİL

mit in haberi vardır
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EBRAR

Ne olusa oldsun bom bomboş bir adam karekter,karteriyer yok kukla adam.
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