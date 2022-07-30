Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba "Öcalan" iddiası! Yok artık

Hüseyin Gülerce, "Kılıçdaroğlu, Öcalan'dan randevu talep edecek mi?" başlıklı ilgi çekici yazısında "Ortada bir Amerikan oyunu/Biden projesi var" deyip kirli tezgaha vurgu yaptı. Gülerce, Star'daki köşesinde "İmralı'da aynı masa etrafında bir toplu fotoğraf, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleştirir" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Öcalan'dan randevu talep edecek mi?

Bu soru da nereden çıktı derseniz, açıklayayım.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu ismi ısıtılmaya başlandı. Anahtar parti HDP olduğu için CHP ve HDP cenahından gelen açıklamalara daha bir dikkatle bakmak gerekiyor.

Birkaç gündür yapılan açıklamaları sıralayalım.

Demirtaş, "PKK'nin Türkiye'ye karşı silahlarını tümden susturmasını, bırakmasını isterim. HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir" dedi. (T24, Murat Sabuncu, 18 Temmuz 2022)

Bu koskoca yalan pat diye nereden çıktı?

İçerde ve sınırlarımız ötesinde PKK'ya, tarihinin en büyük darbeleri indiriliyor. MİT'in olağanüstü başarısı, İHA'lar, SİHA'lar, jetler, obüsler, sahadaki Mehmetçik, PKK'yı tarumar etti.

HDP, PKK zorda kaldıkça, "barış demokrasi" demeye alışık.

Ortada bir Amerikan oyunu/Biden projesi var. Seçimler öncesinde Demirtaş parlatılacak ve başta CHP, 6'lı masadakiler Demirtaş'ı sahiplenecek.

Aylardır sahnelenen senaryo bu.

Demirtaş, aklımızla alay edercesine yalanlarla öne çıkartılıyor.

Mesela T24'teki açıklamalarında,

"HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir. HDP'nin, PKK ile bir bağı yoktur" diyor.

Düpedüz yalan bu.

Neden yalan?

Demirtaş'ın daha önce söylediklerini hatırlatalım:

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine, HDP Eş Genel Başkanı iken konuşan Demirtaş, "Biz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz." demişti.( 3 Eylül 2016)

Neden PKK'ya terör örgütü demiyorlarmış?

Onu da izah ediyor: "Kürt halkı yüz yıldır devlet terörüne maruz kalıyor. PKK, bu devlet terörüne tepki olarak ortaya çıkmış bir şiddet örgütüdür. 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı."

HDP'nin asıl lideri İmralı'daki Abdullah Öcalan'dır.

HDP, Öcalan'ın projesidir.

Bunu da Demirtaş söylüyor:

"Bizim başarımız, HDP'nin başarısı ki Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir."

PKK'yı Öcalan kuruyor. HDP'yi Öcalan kurduruyor ama HDP'nin PKK ile bağı yokmuş...

Demirtaş'ın bugün CHP ile nikâh zemini için "Türkiye partisiyiz. PKK, silah bırakmalıdır" lafları tam bir aldatmacadır.

Kaldı ki HDP'nin kontrolü Kandil'in, Kandil'in kontrolü de ABD'nin elindedir.

ABD, Kürt siyasi hareketi üzerinden, PKK, PYD, YPG'yi taşeron olarak kullanarak Ortadoğu'ya yerleşme peşinde. Demirtaş ve 6'lı masadakiler buna neden hiç itiraz etmiyorlar?

Proje sahnelenmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan durmadan Demirtaş'ın cezaevinden salıverilmesini istiyor.

Ne adına, demokrasi ve barış adına?

Biz, aklımızla alay etmeyin dedikçe onlar üsteliyorlar.

Dört gün önce Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın, "HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir" açıklaması için "Söyledikleri son derece önemli. Bir an önce serbest kalması benim en büyük arzum. Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım." dedi. (26 Temmuz 2022, T24)

CHP ile HDP arasında durum böyle can ciğer kuzu sarması olunca, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, teklifi patlattı:

"Muhalefet partileri Öcalan'la görüşmeyi talep etmeli."

Şimdi soru şu: Acaba Kılıçdaroğlu ve şürekâsı, İmralı'daki PKK elebaşından randevu isteyecekler mi?

İmralı'da aynı masa etrafında bir toplu fotoğraf, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kesinleştirir.

Kesinleştirir de 2023 seçimlerinde bu fotoğrafla hezimete uğramaları kaçınılmaz olur.

Görelim bakalım Biden mı yaman, aziz milletimiz mi?"