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Medya Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Duyan, kulaklarına inanamadı! Bunu yapmış
Medya

Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Duyan, kulaklarına inanamadı! Bunu yapmış

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağından emin olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun, seçim kampanyasını yürütecek ajanslarla sözleşme bile imzaladığını belirten Şahin, "CHP liderinin yakın çevresine 'Biz şu an kampanyanın ortasına geldik' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 09:38:00 -
Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Duyan, kulaklarına inanamadı! Bunu yapmış

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağından emin olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun, seçim kampanyasını yürütecek ajanslarla sözleşme bile imzaladığını belirten Şahin, "CHP liderinin yakın çevresine 'Biz şu an kampanyanın ortasına geldik' dediğini duydum" ifadelerini kullandı.

Şahin, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ne İyi Parti’den yükselen itirazlar… Ne de adaylık iddiasından bir türlü vazgeçmeyen Ekrem İmamoğlu’nun çıkışları…

Bütün bu olumsuzluklar CHP lideri Kılıçdaroğlu için bir sorun teşkil etmiyor! Kemal Bey altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayı olacağından o kadar emin ki seçim kampanyasını yürütecek ajanslarla sözleşme bile imzalamış.

Kılıçdaroğlu’nun kampanyası bir süredir birlikte çalıştığı Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula tarafından yürütülüyor. CHP liderinin yakın çevresine “Biz şu an kampanyanın ortasına geldik” dediğini duydum!

Aslında bunda şaşılacak bir şey yok. Kılıçdaroğlu’nun neredeyse bir yıl önce çekmeye başladığı mutfak videoları ve kamu kuruluşlarına gerçekleştirdiği sıra dışı ziyaretler aslında birer kampanya faaliyetiymiş!

Özellikle gençleri hedef alan “Demokrat Amca” söylemi, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sloganlar, fikirler ve stratejiler aylar öncesinden belirlenmiş. Kılıçdaroğlu açısından son derece doğru ve mantıklı bir hareket tarzı bu. Malum, erken kalkan daha çok yol alıyor.

Her şey iyi güzel de… İnsan sormadan duramıyor. Madem başından beri aday Kılıçdaroğlu’ydu… Bu masa bir yıldır niye toplanıyor ve neyi tartışıyor?

Cevabı bilen özelden yazsın lütfen. (...)"

 

 

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