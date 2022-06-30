Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba iddia! Bunu da mı yapacaksın? Yok artık

FETÖ üyeliğinden yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, önceki gün yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini belirten Erhan Gülenç, "Çok derinlerden değil ama bir kaç yerden 'CHP, Burak Oğuz'u önümüzdeki seçimde İzmir'den milletvekili adayı yapacak' diye duydum. Zaten FETÖ ile söylem birliği halinde olan ve FETÖ'cülere özgürlük vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu, bunu da yaparsa şaşırmam" dedi. Gülenç, Yeni Asır'daki ilgi çekici yazısında şunları kaydetti:

"CHP, silahlı terör örgütü FETÖ üyeliğinden yargılanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'u baş köşede tutmaya devam ediyor. Oğuz, önceki gün soluğu yine cezaevinden çıktıktan sonra 3 kez ziyaret ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezdeki makamında almış...

Sosyal medyadan da ziyaret fotoğraflarını paylaşıp, "Sayın Genel Başkanım, sizi çok sağlıklı ve her şeye hakim gördüğüm için çok mutluyum iyi ki varsınız" demiş ve paylaşımını kalp ve nazar boncuklarıyla süslemiş.

KILIÇDAROĞLU YAPARSA ŞAŞIRMAM

FETÖ üyesi olmaktan hapis cezası alan ve bu İstinaf Mahkemesi tarafından da onanan Oğuz'un dosyasına Yargıtay'dan da onama gelebilir. O zaman da kalan cezasını çekmek için tekrardan hapse girecek. Çok derinlerden değil ama bir kaç yerden "CHP, Burak Oğuz'u önümüzdeki seçimde İzmir'den milletvekili adayı yapacak" diye duydum. Zaten FETÖ ile söylem birliği halinde olan ve FETÖ'cülere özgürlük vaatlerinde bulunan Kılıçdaroğlu, bunu da yaparsa şaşırmam..."