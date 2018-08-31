Kılıçdaroğlu iki danışmanı dolar ve euro zengini yapmış! Partide kaymağı onlar yiyor!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Washington ve Brüksel temsilcilerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yüklü miktarlarda dövizle ödeme yapıldığı öğrenildi.

Bir internet sitesinden CHP kaynaklarına dayandırılarak yapılan haberde, Washington'da yaşayan ve CHP'nin temsilciliğini üstlenen Yurter Özcan adlı partiliye, Temmuz ayı için 4,90 kur ile 17 bin 800 dolar ödeme yapıldığı belirtildi. Yapılan bu ödemenin Türk Lirası karşılığı Temmuz ayı kuru ile 87 bin 220 TL olarak gerçekleşti.

BRÜKSEL TEMSİLCİSİ KADER SEVİNÇ'E 18 BİN EURO

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gerçekleşen ödemelerin bir diğeri de partinin Brüksel'de yaşayan temsilcisi Kader Sevinç’e yapıldı. Yine Temmuz ayı için 5,66 kur ile 18,656 euro ödeme yapılan Sevinç için, partinin kasasından o ayki kurla 105 bin 559 TL çıkış yapıldı.

4 YILDIR ÖDEME YAPILIYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti yöneticilerinin tüm itirazlarına rağmen dört yıldır bu isimlere partinin kasasından dövizle aylık düzenli ödemeler yaptırdığı öğrenildi.