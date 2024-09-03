Kılıçdaroğlu için intikam zamanı mı? O isim, "İkisini de kafa kafaya vuracak" diyerek tüm Türkiye'ye duyurdu

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklemediği bir yenilgi yaşadığını ve bu sonucu kabullenmekte zorlandığını belirtti. Kılıçdaroğlu’nun siyasi rakiplerine karşı intikam planları yaptığını öne süren yazar, muhalefet cephesinde yeni manevraların konuşulacağını ifade etti. İsmet Özçelik, Kılıçdaroğlu'nun karşıtlarıyla ilgili yeni stratejiler geliştireceğini kaydettiği yazısında şunları dile getirdi:

"CHP olağan kurultayı.

Kılıçdaroğlu kazanacağından çok emindi.

Divan başkanlığını bile rakibine verdi.

Ekrem İmamoğlu’na…

Ama yanıldı.

Rakipleri sessizce çalışıyordu.

Delegelerle tek tek temaslar kurmuşlardı.

Maliyeti yüksek oldu, ama başardılar.

Kılıçdaroğlu kaybetti.

ŞAŞKINLIK

Birinci tur sonuçları…

Özgür Özel öndeydi.

Kılıçdaroğlu sonucu duyduğunda çok şaşırmıştı.

İlk başta inanmamıştı.

Salona döndüğünde şoktaydı.

Kumpas başarılı olmuştu.

En yakınlarındakilerden kazık yemişti.

Şoku uzun süre atlatamadı.

YİNE ÖNE ÇIKTI

Bir süre dinlendi.

Sonra bir ofis tutuldu.

Özgür Özel 31 Mart seçimlerinde başarılı çıktı.

Bir anlamda rüştünü ispatlamıştı.

Bağımsız hareket etmeye başladı.

Yakınları çıtayı yükseltti.

“Cumhurbaşkanlığı adaylığını” gündeme getirdi.

Artık “Üç adaydan biriydi.”

İmamoğlu bunu hazmedemedi.

İlişkileri bozuldu.

YENİ MANEVRALAR

İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na yöneldi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zorunlu gördü.

Kılıçdaroğlu ağırdan aldı.

Ama sonunda görüştü.

Ofiste değil, evinde.

Bir saat 45 dakika.

Fazla bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu’nun soranlara, “Misafir İmamoğlu’dur. İsterse açıklamayı o yapsın” dediği öğrenildi.

İmamoğlu ise soruları yuvarlak sözlerle geçiştirdi.

Bir saat 45 dakika.

Az bir zaman değil.

Önemli bir görüşme yaptıkları ortada.

İmamoğlu görüşme sonrası mutluydu.

ÖZGÜR ÖZEL

Özel de hemen devreye girdi.

Daha önce Ahlatlıbel’de buluşmuştu.

Tekrar görüşeceğini bildirdi.

Dün Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

“Konu tüzük kurultayı” dendi.

Ama başka konu var mıydı bilinmiyor.

Bu arada Özel bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi.

Kendisini teknik direktör ilan etti.

Taktik diyen de var…

Adaylıktan vazgeçti diyen de.

KIYMETE BİNDİ

Kılıçdaroğlu’nun yıldızı sönmüştü.

Birden odak oldu.

Ankara’ya gelen partililer ona da uğruyor.

Çevresi de gelişmelerden memnun.

NE YAPACAK?

Peki Kılıçdaroğlu ne yapacak?

Şu anda açık etmiyor.

Tüzük kurultayında öne çıkan konular…

Üç dönem kuralı, ön seçim…

Soranlara verdiği yanıt:

“Delegeler ne istiyorlarsa yanındayım.”

Topu delegelere atıyor.

Muhalif delegeler ise çalışıyor.

Ankara ve İstanbul’da toplantı yaptılar.

Diyarbakır’da toplantı yapılacak mekân…

Sezgin Tanrıkulu engellemek istemiş.

İşyeri sahibine “yer verme” diye baskı yapmış.

İddialar böyle.

ÜÇ DÖNEM

Üç dönem kuralı konursa…

Geçmişe dönük de uygulanırsa…

Özel’in yakınları yeniden aday olamıyor.

Kılıçdaroğlu’nun belirlediği milletvekilleri de sıkıntıda.

Çözüm aranıyor.

Ön seçim konusunda taban kararlı.

Merkezin direnmesi zor.

Şu öneri tartışılıyor:

“Ön seçim olursa 3 dönem uygulanmasın”

KAFA KAFAYA

Kılıçdaroğlu’nu çok yakından tanıyan bir isim.

Siyasetçi değil, özel dostu.

Bürokrat döneminden arkadaşı.

Son gelişmeleri sordum, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nu çok eski tanırım.

Sabırlıdır, hedefine kilitlenir.

Kendisini genel başkan yapanlar…

Hepsini kenara itti.

Üstte kalmak için her yolu dener.

Kurultayda yediği kazığı unutmaz.

Şimdi kıs kıs gülüyordur.

Özgür Özel ile İmamoğlu’nu düşünüyordur.

Şuraya yazıyorum.

İntikamını alacak, hem de fena alacak.

İkisini de kafa kafaya vuracak.”

İzliyoruz."

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