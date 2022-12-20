Kılıçdaroğlu HDP'ye böyle boyun eğmiş! Tanju Özcan'dan bomba itiraf

Irkçı yorumlarıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Fatih Portakal'ın yayınına katıldı.

HDP'nin, "Bu faşisti göndermezseniz sizinle helalleşmeyiz" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığını söyleyen Özcan, bu ısrarlar sonucunda partiden gönderildiğini açıkladı.

Özcan, bunun bir tahmin değil, somut delillere dayanan iddia olduğunu ekledi.

"HDP'yi legal siyaset yapan bir parti olarak göremiyorum" diyen Özcan, "Ben, partimden HDP istedi diye atıldım. HDP'li vekiller ve eş başkanları, 'bu faşist ve ırkçıyı partiden atmadan helalleşemezsiniz' dediği için atıldım" ifadelerini kullandı.