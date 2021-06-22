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Siyaset Kılıçdaroğlu HDPKK'ya kalkan oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu HDPKK'ya kalkan oldu

13 yıl önce AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin davayla ilgili "Savcı gerekeni yaptı" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kalkan oldu. Kılıçdaroğlu, "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer; ama bu iş, bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 17:09:00 -
Kılıçdaroğlu HDPKK'ya kalkan oldu

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak, "Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak ya da terör örgütleriyle onları bağlantılaştırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey devletin savcısı, hakimi devreye girer; ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, kimin için olursa olsun; haksızlığa karşı çıkmak, insan olarak bizim görevimizdir. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir" dedi.

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Aynı Kılıçdaroğlu yıllar önce AK Parti'ye yönelik açıklan kapatma davası için, "Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri samimiyetsiz ve iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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