Kılıçdaroğlu, hasta mı? "Başlangıç evresinde" deyip duyurdu
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, hayatında hiçbir zaman bakanlık yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Ben Maliye Bakanlığı yaparken" demesinin dil sürçmesi değil, "bunama başlangıcı" olduğunu belirtti.
Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, hayatında hiçbir zaman bakanlık yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Ben Maliye Bakanlığı yaparken" demesinin dil sürçmesi değil, "bunama başlangıcı" olduğunu belirtti.
Korkmaz, şunları kaydetti:
"Kemal Hayaldaroğlu, meğer Maliye Bakanlığı yapmış da, ruhumuz bile duymamış!
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Ekranda ağzından çıkanlar aynen şöyle:
“Ben Maliye Bakanlığı yaparken, özür dilerim, ben Maliye Bakanlığı yaparken…
Bir mühendis, çok saygı duyduğum Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu…”
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Hiçbir zaman bakanlık yapmamış Bay Kemal…
Üstelik mükerrer bir şekilde “Maliye Bakanlığı yaptığı!” dönemi işaretliyorsa…
Bunu “Eh, işte bir dil sürçmesi, gaf” falan diye geçemeyiz.
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“Konya’yı, Hollanda’dan büyük bir ülke; Millet İttifakı’nı Cumhur İttifakı yapan” Hayaldaroğlu’nun…
Baltayı taşa vurduğu örnekler giderek artarken, işbu vaziyetinin nedenini göz ardı edemeyiz!
-Nedir?
Batı Cephesi kaşeli Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Mister Kemal…
Demans (bunama) başlangıcında!
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Medet umduğu Big Boss’u Biden ile ortak bir sorunu var, yani…
Kuşkusuz, Uykucu Joe’nun demansı, “uyanık geçinen” Mister Kemal’den çok daha ilerlemiş halde…
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New York Times bile, geçen seçimde desteklediği Biden’ın “Akli melekelerinin yerinde olduğunu kamuya kanıtlaması gerektiğini” yazdı!
Muhalefetteki Cumhuriyetçiler şöyle dursun; birçok Demokrat Partili Başkan Biden’ın ikinci dönemi kaldıramayacak kadar yaşlı olduğunu düşünüyor. (...)"