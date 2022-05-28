Kılıçdaroğlu hakkında bomba iddia! İşte şimdi faka bastın

Hüseyin Gülerce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına da kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır" sözlerinin çok önemli olduğunu belirterek, bomba iddianın ayrıntılarını köşesine taşıdı. Gülerce, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 27 Mayıs darbesinin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programında Kılıçdaroğlu ve Akşener için çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu hakkında, "15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına da kimlerle ne pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır." dedi.

Akşener hakkında da "Gündemde seçim yokken 'Temmuz'da başbakan olacağım' diye ortalıkta dolananların da foyaları ortaya dökülecek." iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan kaçacak" uydurması bilindiği gibi yeni değil. 2014 yerel seçimlerinden önce de bu yalanı söyledi.

Öyle bir insan mı Erdoğan? Kişi kişiyi kendi gibi bilir. Tankların arasından kaçıp giden, herkesi Can Dündar zanneder...

Erdoğan da kaçmadığı gibi 15 Temmuz'da canını ortaya koydu.

Tankların arasından kaçan da Kılıçdaroğlu oldu...

Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan kaçacak" zırvası kendi mahallesinde bile ciddiye alınmadı.

CHP yanlısı gazetecilerden bile "CHP Genel Başkanı ne saçmalıyor böyle" diyenler var.

Yalancı çobanı hatırlatanlar, "seviye iyice düştü, bu kadar gayri ciddilik olmaz" diyenler de var.

Hatta "herkesin kolaylıkla erişebileceği belgeleri ABD'den eline tutuşturdular, tuzağa düşürdüler. Şimdi İmamoğlu'nun keyfine diyecek yok" iddiası o kadar yaygın ki.

İşin aslı ne o zaman?

Akşener de son günlerde neden "benden iyi başbakan olur" deyip duruyor?

Tamam, Okyanus ötesinden sürekli kulaklarına üfürüyorlar. Kendilerine moral de, teminat da veriyorlar.

Ama halkın içine girdiklerinde gördükleri tepkiler onları tedirgin ediyor. İkisinin de yaptığı, mezarlıktan geçerken korkusunu yenmek isteyenin şarkı söylemesine benziyor.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday yapılmayacağını kesin gördüğü için vaveyla kopartıyor.

ABD'nin, İngiltere ve Almanya'nın İmamoğlu'nu tercin ettiğini anladığından beri kimyası bozuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kesin bilgiye dayandığı belli olan ifadeleri de yeni bir sayfa açıyor.

Evet, Kılıçdaroğlu, canını kurtarmak, tankların arasından geçmek için kiminle/kimlerle ne pazarlık yaptı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hangi isimleri devreye soktu?

Devletin elinde bilgi/belge olmasa Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullanır mı?

Erdoğan, "ne pazarlıklar yaptığı ortaya çıkacaktır" diyor.

Ortaya çıktığında, bırakınız Cumhurbaşkanlığına aday olmayı, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin başında kalması bile imkânsız olur.

Ha keza Meral Akşener için de vaziyet farklı değil. "Başbakan olacağım" diye ortalıkta dolanmasının foyası ortaya çıkınca ne olacak?

Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Cumhurbaşkanı Erdoğan...

6'lı masadan ise hâlâ bir isim çıkmıyor.

Çıkmıyor, çünkü Türkiye eski Türkiye değil artık.

İstihbarat birimleri de FETÖ'nün kontrolünde değil.

FETÖ artık belgelerin, bilgilerin üstünü örtemez.

PKK ile FETÖ ile dışarısı ile irtibatı olmayan ve Erdoğan karşısında kazanabilecek bir isim bulmaları çok güç.

Neden bazı CHP'li kalemler, "adayı erken açıklamayın, yıpratırlar" diye endişeleniyorlar.

Muhalefet öyle zor durumda ki...

Hem milliyetçilere, hem muhafazakârlara, hem CHP'lilere, hem HDP'lilere sempatik gelecek bir isim bulacaklar...

Öyle bir isim bulamayacaklar.

Hangi ismi ortaya atarlarsa atsınlar tepkiler çığ gibi büyüyecek.

Millet kazanacak, milletin karşısındaki cephede saf tutanlar kaybedecek..."