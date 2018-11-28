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Kılıçdaroğlu, Gezicilerle kol kola! Almanya'da bakın kimle görüşecek

28-29 Kasım’da Almanya’ya ziyaret gerçekleştirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Frederick Ebert Vakfı’yla bir araya gelecek. Gezi finansörü Osman Kavala, paraların bu vakıftan geldiğini itiraf etmişti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:14
Kılıçdaroğlu, Gezicilerle kol kola! Almanya'da bakın kimle görüşecek

Gezi ayaklanmasının finansörü olarak tutuklanan Osman Kavala, geçtiğimiz hafta mahkemede verdiği ifadesinde kalkışma operasyonlarında kullanılan paranın nereden geldiğini itiraf etmişti. Kavala, ayaklanma sırasında kullanılan paraların başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı üzerinden AB fonlarından ve Alman Frederick Ebert Vakfı'nın temsilcisinden aktarıldığını söylemişti.

Açık Toplum Vakfı faaliyetleri sonlandırdı

Bu gelişmelerin ardından Açık Tolum Vakfı da Türkiye’deki tüm faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’in yaptığı yazılı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28-29 Kasım tarihlerinde Almanya’yı ziyaret edeceği belirtildi.

Gezi finansörleriyle görüşecek

Yeni Şafak’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaret kapsamında önce Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ile görüşeceği açıklandı. Ardından ziyaretin önemli bir ayağını ise Kılıçdaroğlu'nun konuşma da yapacağı belirtilen Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenecek konferansın oluşturduğu ifade edildi. Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun bu konferansta Türkiye'de son zamanlarda kaydedilen iç siyasi gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşacağını işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun Kavala’nın itirafın ardına denk gelen bu programı kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 12:14
  1. Gezi olayları
  2. Osman Kavala
  3. Almanya
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Frederick Ebert Vakfı

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