Kılıçdaroğlu 'gel bakalım Muharrem'in ayağına gidiyor! Adaylıktan çekilmesi için bakın ne teklif edecek...

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşeceği ve İnce'yi yanına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia ediliyor.

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi'nin Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi saflarına çekmek için koltuk teklif edeceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi

CHP'nin Muharrem İnce'ye teklifleri konusunda da çeşitli kulisler dolaşıyor. Konuşulanlara göre İnce'ye 8. Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilecek. Kabul edilmemesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve seçilecek yerden 10 milletvekili kontenjanı önerilecek.



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