Kılıçdaroğlu Flake görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı ABD'den icazet mi alıyor?

Türkiye'de seçimlere kısa bir süre kala ittifaklar şekilleniyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı varken diğer tarafta Millet İttifakı var.

Millet İttifakı'nın ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Memleket Partisi Genel Başkanı ve bir başka cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den istediğini alamadı ama dikkatleri bu görüşmeden daha çok ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake ile yaptığı görüşme çekti.

ÜNAL ÇEVİKÖZ VE TÜRK TEZLERİ

Muharrem İnce'yle görüşmesinden hemen önce Flake ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.



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Bu görüşme gerek Kandil'den gerekse de ABD ve Batılı ülkelerden destek alan Kılıçdaroğlu için son derece önemli anlamlar içeriyordu. Çeviköz'ün daha önce ABD'nin Türkiye'ye müdahale etmesini savunması, Mavi Vatan konusunda Yunan tarafını desteklemesi ve Azerbaycan Ermenistan savaşında Azerbaycan'a verdiği verdiği destekten ötürü Türkiye'yi suçlaması bu görüşmede bulunmasını daha bir anlamlı kılıyor.

ABD ONAY MAKAMI MI?

Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saati de dikkate alındığında bu görüşmeye yüklenen anlam bir kat daha artıyor. CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede masadaki bir detay esasında pek çok şeyi de açıklıyor. Masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin Ortak Politikalar Mutabakat Metni var. 6'lı masanın genel başkanlarının imzaladığı bu metinde hem FETÖ'yü, hem diğer terör örgütlerini ve hem de ABD'yi fazlasıyla sevindirecek ifadeler mevcut. Metinde kayyum uygulamalarına, Kanal İstanbul'a ve şehir hastanelerine kadar birçok alanda itirazlar var. Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirilmiş olması Kılıçdaroğlu'nun onay makamı olarak ABD'yi görüyor olduğu yorumlarını akıllara getiriyor.