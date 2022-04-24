Kılıçdaroğlu, elektriği kesik ev diye gitti, madara oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir eve gitti… Kılıçdaroğlu çiftinin ziyaret ettiği evin iddiaya göre elektriği kesikti.

Maddi imkansızlık yaşadığını söyleyen G.D., elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta oturduklarını söyledi.

Ancak bu ziyaretten ilginç bir detay kadraja yansıdı.

Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu, evin salonunda yapılan sohbetin ardından ayaklandı ve dış kapı girişine geldi.

Taraflar mum eşliğinde ayaküstü sohbete koyulurken, bu anların fotoğrafları da çekildi.

Ancak o karelerden birinde kapının hemen üzerinde bulunan sigorta kutusunun kapağının açık olduğu görüldü.

Elektrik faturasını ödemediği için evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bu anları, sosyal medyada da çok konuşuldu...