Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi

Ankara 3. İcra Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerine tebligat yapılması yönündeki talebini kabul etti. Karar doğrultusunda, PM ve YDK üyelerine resmi tebligat işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI GENEL MERKEZE TEKRAR ASILDI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez binasında indirilen fotoğrafı tekrar asıldı ve isimliği 12'nci katta bulunan makam odasına takıldı.

CHP Genel Merkezi'nde, 21 Mayıs Perşembe günü verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan fotoğraf değişikliği bugün de sürdü. Daha önce indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı yeniden genel merkez binasındaki yerine asıldı. Genel merkezde ayrıca Özgür Özel'in fotoğrafı da siyah beyaz olarak duvara yerleştirildi.

Öte yandan genel merkezin 12'nci katındaki makam odasının kapısına da 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu' yazılı isimlik takıldı.