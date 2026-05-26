Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi

Kılıçdaroğlu ekibinden eski PM'ye görev dilekçesi

Ankara 3. İcra Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının CHP Kurultayı’nın iptali sonrası göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılması talebini kabul etti. Karar kapsamında ilgili üyelere icra kanalıyla bildirim yapılacak.

Ankara 3. İcra Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının, CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerine tebligat yapılması yönündeki talebini kabul etti. Karar doğrultusunda, PM ve YDK üyelerine resmi tebligat işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN FOTOĞRAFI GENEL MERKEZE TEKRAR ASILDI

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez binasında indirilen fotoğrafı tekrar asıldı ve isimliği 12'nci katta bulunan makam odasına takıldı.

CHP Genel Merkezi'nde, 21 Mayıs Perşembe günü verilen mutlak butlan kararının ardından yaşanan fotoğraf değişikliği bugün de sürdü. Daha önce indirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun renkli fotoğrafı yeniden genel merkez binasındaki yerine asıldı. Genel merkezde ayrıca Özgür Özel'in fotoğrafı da siyah beyaz olarak duvara yerleştirildi.

Öte yandan genel merkezin 12'nci katındaki makam odasının kapısına da 'Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu' yazılı isimlik takıldı.

Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü
bütün il ve ilçeleri llahvedecek

özgür ve ekremcilerin işi zor <<akıl verneler kemale gürsel tekin ve barısş yarkadas grubu olan demciler kemalciler yani doğulular grubu<<su anda basladılar il ve ilçe v baskanalrı aramaya bulmaya calısyorlar
