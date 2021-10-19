Kılıçdaroğlu dokunulmazlığına güveniyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya attığı ‘Siyasi cinayetler’ söylemi ile ülke gündemini sarsmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisini ifadeye çağrılmasıyla geri adım atıp konunun muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef göstermişti. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu devlet memurlarını ve bürokratları tehdit etti. Kamu düzenine etki etmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun son günlerde gerçekleştirdiği hukuksuzluğu hukukçular Akit’e değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun toplumu gererek siyasi rant sağlamaya çalıştığını söyleyen Avukat Hasan İlter, “CHP liderinin bu yaptığı alenen tehdittir. Tehdit bizim kanunlarımızda suç unsurudur. Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı olduğu için rahat davranıyor. Ancak, TBMM’ye gönderilecek olan bir fezleke ile dokunulmazlığı kaldırılmalı ve Kılıçdaroğlu’na acil gereken ceza verilmelidir” dedi. Avukat Bülent Demir de, “Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile birçok suç işlemiştir. Demirtaş’a yapılan muamelenin aynısı Kılıçdaroğlu’na da yapılmalıdır” diye konuştu.