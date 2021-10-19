  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu dokunulmazlığına güveniyor
Siyaset

Kılıçdaroğlu dokunulmazlığına güveniyor

Her fırsatta ülkeyi germeye çalışan ve Batı’nın uşaklığına soyunan Kemal Kılıçdaroğlu vesayet dilinden vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:24:00 -
Kılıçdaroğlu dokunulmazlığına güveniyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya attığı ‘Siyasi cinayetler’ söylemi ile ülke gündemini sarsmaya çalışan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendisini ifadeye çağrılmasıyla geri adım atıp konunun muhatabı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef göstermişti. Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda mafyavari tehditler savuran Kılıçdaroğlu devlet memurlarını ve bürokratları tehdit etti. Kamu düzenine etki etmeye çalışan Kılıçdaroğlu’nun son günlerde gerçekleştirdiği hukuksuzluğu hukukçular Akit’e değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun toplumu gererek siyasi rant sağlamaya çalıştığını söyleyen Avukat Hasan İlter, “CHP liderinin bu yaptığı alenen tehdittir. Tehdit bizim kanunlarımızda suç unsurudur. Kılıçdaroğlu dokunulmazlığı olduğu için rahat davranıyor. Ancak, TBMM’ye gönderilecek olan bir fezleke ile dokunulmazlığı kaldırılmalı ve Kılıçdaroğlu’na acil gereken ceza verilmelidir” dedi. Avukat Bülent Demir de, “Kılıçdaroğlu yayınladığı video ile birçok suç işlemiştir. Demirtaş’a yapılan muamelenin aynısı Kılıçdaroğlu’na da yapılmalıdır” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama
Siyaset

Asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama

Van ziyareti sırasında asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin Gelecek Partisi'nden yeni açıklama yapıldı. Partid..
İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek
Gündem

İki ülke arasında vize kalktı! Türkiye bir ülkeye daha kimlikle seyahat edebilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunduğu Angola ziyaretinin ardından iki ülke arasında seyahatlerde vize muafiyeti getirildi...
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay