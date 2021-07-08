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Siyaset Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! İnce'yi alkışlayan CHP'li yöneticinin gözyaşına bakmadı
Siyaset

Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! İnce'yi alkışlayan CHP'li yöneticinin gözyaşına bakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'yi alkışlayan CHP'li yönetici Uğur Koçak'ı partiden kovdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 10:49:00 -
Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! İnce'yi alkışlayan CHP'li yöneticinin gözyaşına bakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek CHP'den istifa eden ve Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, şimdi de Türkiye'yi gezerek il teşkilatlarını kuruyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz hafta CHP'nin kalesi sayılan Aydın Nazilli’ye ziyaret gerçekleştiren Muharrem İnce, CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslendi.

İnce'nin konuşma yaptığı sırada parti binasının balkonuna çıkan bazı CHP'li yöneticiler merakla konuşmayı dinledi.

Ancak halka seslenen İnce’yi, CHP’li bazı yöneticilerin de alkışlaması CHP'nin gündem konusu oldu.

İnce’yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın davranışı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından affedilmedi.

Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

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