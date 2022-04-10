Kılıçdaroğlu, devletin dininin İslam olmasını mı istiyor?

Engin Ardıç, zırt pırt cumhuriyetin "kuruluş ayarlarına" dönülmesi gerektiği yönünde görüş beyan eden zevatı ters köşe yaptı. "Cumhuriyet ilan edildiğinde 1921 Anayasası yürürlükteydi. Bu Anayasa'ya göre devletin dini İslam'dı... Buna mı dönmek istiyorsunuz?" diye soran Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tek çare cumhuriyetin "kuruluş ayarlarına" dönmekmiş. öyle diyor arkadaş...

Ama cumhuriyetin kuruluş ayarları onun sandığı gibi değildir.

Cumhuriyet aslında saltanatın kaldırıldığı gün kurulmuştu, 1 Kasım 1922.

Bu, "adı konmamış" bir cumhuriyetti.

Tam bir yıl sonra adı kondu, 29 Ekim 1923.

Araştırmak isterseniz de "Teşrin-i Sani" ve "Teşrin-i Evvel" diye bakacaksınız. Atatürk'ün de 10 Teşrin'de vefat ettiğini bileceksiniz tabii.

***

Cumhuriyet ilan edildiğinde 1921 Anayasası yürürlükteydi.

Bu Anayasa'ya göre devletin dini İslam'dı... Buna mı dönmek istiyorsunuz?

Temel Karamollaoğlu'na sorarsanız evet diyecektir.

Fatih Erbakan'a sorarsanız o "1876" diyebilir...

"1299" diyecek olan da vardır ha...

Cumhuriyet ilan edildiğinde "kuvvetler ayrılığı" değil "kuvvetler birliği" vardı... Buna mı dönmek istiyorsunuz?

Öyleyse benzer bir politika yürütmekle suçladığınız Tayyip Erdoğan'a niçin hakaret ediyorsunuz?

Atatürk kuvvetler birliğini savunuyordu, karşı mı çıkıyorsunuz?

Herhalde, "Atatürk Köy Enstitüleri'ni kurarak işe başladı" diyen kara cahillerden değilsiniz.

Yoksa öyle misiniz?

***

Devrimler 1925-1935 arası on yıllık bir zaman aralığına yayılmış bir süreçti.

Cumhuriyet kurulduğunda bunların hiçbiri ortada yoktu.

"Tevhid-i Tedrisat" falan da yoktu.

Çokeşlilik vardı.

Açık konuşun ve de dürüst olun: Siz "Atatürk'ün sonradan cumhuriyete verdiği ayarlara" dönmek istiyorsunuz.

Ama bunun içinde "tek parti diktası" da var, ona mı dönmek istiyorsunuz?

Gönlünüzden geçen budur ama dillendiremiyorsunuz.

Peki, diyelim o döneme döndünüz, somut olarak başka neye döneceksiniz?

Alfabeye mi, takvime mi, şapkaya mı, Medeni Kanun'a mı? Yoksa soyadı mı vereceksiniz?

Bunların hepsi bugün de var.

Peki neye döneceksiniz kuzum?

Valinin aynı zamanda tek partinin il başkanı olmasına mı?

"Valiler partili gibi davranıyorlar" diye şikâyet eden siz değil miydiniz?

***

Peki, şu "güçlendirilmiş" parlamenter sistem, kuruluş ayarlarının neresindedir?

Biz araştırdık, öyle bir şey göremedik de...

Yoksa bakanları tek tek Meclis'in seçtiği "'konvansiyon sistemi" mi istiyorsunuz?

I ıh, o da değil.

Siz ne istediğinizi biliyor musunuz hemşerim? (...)"