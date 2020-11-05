Kılıçdaroğlu Dersim'in intikamını mı alıyor?
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, "Sanki Dersimli Kemal, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetten Dersim'in intikamını alıyor" dedi.
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin 'Dersim'e yönelik politikalarını hatırlatan Fatih Uğurlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tüm terör örgütlerine güzellemeler yaptığını belirterek, "Bu, Atatürk'ün kurduğu CHP ile hiç bağdaşmıyor" dedi. Uğurlu, "PKK ve siyasi uzantısı HDP adeta CHP'nin kanatları altında faaliyet yürütüyor. Sanki Dersimli Kemal, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetten Dersim'in intikamını alıyor" diye konuştu.
Fatih Uğurlu'nun değerlendirmeleri şu şekilde: