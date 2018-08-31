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Kılıçdaroğlu: Deli miyim kardeşim!

Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim sonrası Muharrem İnce’nin Genel Başkan olmasını destekleyerek bırakacaktım" ifadesinin parti içinde tartışmalara neden olduğunu ileri sürdü. Sarıkaya, "Vardıkları kanaat Kılıçdaroğlu’nun görevinden ayrılacağı yönünde" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:31
Kılıçdaroğlu: Deli miyim kardeşim!

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası CHP'de başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçim sonrası Muharrem İnce'nin Genel Başkan olmasını destekleyerek bırakacaktım; İnce ile hareket eden Yaşar Tüzün'e de aktardım. Genç, dinamik, bu işi götürür diye düşünmüştüm ama o kavga çıkardı; olmayacağını anladım", "Deli miyim kardeşim ömrü billah bu koltukta oturacağım; Genel Başkan koltuğuna oturmanın ne büyük delilik olduğunu bilmiyor muyum?" ifadeleri sonrası boyutlandı.

Sarıkaya, "CHP'de Kılıçdaroğlu sonrası için hazırlık" başlığıyla yayımlanan yazısında, söz konusu açıklamalardan en çok Kılıçdaroğlu ile hareket eden ekibin etkilendiğini söyledi.

Sarıkaya, kulislere dayandırdığı yazısına şöyle devam etti:

"Vardıkları kanaat Kılıçdaroğlu'nun görevinden ayrılacağı yönünde. Bunun zamanlamasına ilişkin bir öngörüleri yok, ancak Kılıçdaroğlu'nun yıllardır dile getirdiği partideki yeniden yapılanmayı tamamladığı anda bu yönde adım atacağı yönünde. Kılıçdaroğlu'na destek verenlerle birlikte, İnce ile hareket etmeyen muhalefeti buluşturan da bu nokta. Hedefleri, İnce'ye, 'Parti için puan toplarken, kendin için adım attığında bunu tüketiyorsun' mesajını vererek yerel seçim öncesi ortaya çıkan gerilimi düşürmek. Geçen sandıkta Yalova'da gösterdiği eforu da anımsatıp İnce ve ekibini yerel seçime odaklı hale getirmek. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun bırakmasıyla birlikte yerine namzet olarak gösterilebilecek birkaç ismi ve ekip hareketini de yaratmak. CHP'nin bundan sonraki sürecinde karizmatik bir lider yerine, her kesimi kucaklayan bir ekip hareketinin fayda sağlayacağına inanıyorlar. 'Değişim zorunlu olduğunda birkaç isim ve kadro çıkabilmeli, bu partiyi daha da zenginleştirir ve yenileşmenin önünü açar' görüşü hakim. Kendileri dile getirmiyor ancak aktardıklarından uzun yıllar iktidarda kalan Japonya Liberal Demokrat Parti örgütlenmesine benzer bir yapıyı hedefledikleri sonucu çıkarılabilir."

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 10:31
  1. Yalova
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Muharrem Sarıkaya
  5. istifa

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    ben deli olmaya razıyım chp nin koltuğunda oturmak için. bahaneye bak delimiyim kardeşim. yani delimi olmak gerekiyor o koltuğa oturmak için yapışmış koltuğa. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • metroda slvmetroda slv52 dk önce
    deli olup olmadığını bilmem ama yaşlı beceriksiz zihinsel işlevlerini kaybetmiş zavallının tekisin. chpnin ve chplinin makus talihisin!
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