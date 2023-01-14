Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'na sahip çıktı: E doğru yanlış mı?

Koalisyon karmaşalarına hasret kalan 6'lı masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un "Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı dedi ki "Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum." ne olur sorusunu sordu.

Davutoğlu, 'Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler sonrası Davutoğlu çok sert tepkilerle karşılaştı.

"E doğru yanlış mı?"

Davutoğlu'na sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar. Sizin oyunuz kaç? Size hak verilmezse diyor. E doğru yanlış mı? Siz kalkıpta 6'llı masada bir lidere senin oyun kaç diye sorulur mu?" diyerek Davutoğlu'nu destekledi.