Kılıçdaroğlu çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, “Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendi sözleriyle vurdu.

"HDPKK’ya 'yaranmak' için genel merkezindeki basın salonundan Türk bayraklarını kaldırtan CHP yönetimi değil miydi, yahu?" diye soran Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdarson “Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız” dedi.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDPKK’ya “yaranmak” için...

Genel Merkezindeki basın salonundan Türk bayraklarını kaldırtan CHP yönetimi değil miydi, yahu?

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Kemal Bey’in danışmanı –Şırnak’ın Eski Baro Başkanı- Nuşirevan Elçi’nin Rudaw’a verdiği röportaj...

Ayemef Faik Öztrak’ın her hafta basın toplantısı yaptığı salonda gerçekleşmişti.

Gelgelelim...

Röportaj sırasında, salondaki üç Türk Bayrağı da yerinde yoktu!

-Taammüden kaldırılmıştı!

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Bu ibretlik örnek...

Kandillilerin de Cumhurbaşkanı Adayı olan Bay Kemal’in yalanını, fena halde ele veriyor.

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Nedir?

-Elinde kuru soğan, dilinde kuyruklu yalan!

İKİNCİ ÖRNEK

Amerika Birleşik Haydutlar Devleti...

15 Temmuz’da FETÖ eliyle darbeye teşebbüs etti; vatanımızı işgale kalkıştı!

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Sam Amca’sının Türkiye’deki Siyasi Temsilcisi Mister Kılıçdarson...

-Bakırköy’de kahvesini yudumlarken ekrandan izlediği Hain Darbe Girişimi başarısız olunca büvyük bir hayal kırıklığı yaşadı!

Sonraki günlerde “Kontrollü Darbe” diyerek, aklınca FETÖ’ye koltuk çıkmaya yeltendi.

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Nedir?

Kontrollü Kemal’in elinde kuru soğan, dilinde kuyruklu yalan!

BÖLÜCÜ VAATLER

Eğer, 14 Mayıs’ta seçimleri kazanırsa; FETÖ’cü ve de PKK’lı vatan hainlerini kurtarmayı planlıyor!

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Seçimlere “Yeşil Sol” adıyla girecek Terör Partisi’ne Kapalı Kapıların Ardında verdiği “bölücülük” temelindeki sözleri öngörmek hiç de zor değildir.

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HDPKK’lı Sırrı Sakık “Bizlere kapalı kapıların ardında söylenenler, kamuoyuna da deklare edilmeli!” derken...

Aslında, Bay Kemal’in “kirli pazarlıkta sarf ettiği ihanet repliklerini” işaretlemiş oldu!

İHANETİN KİLOMETRE TAŞLARI

HDPKK’lı Feleknas Uca mendeburu, “15 Mayıs’ta zindanların kapısı açılacak! Öcalan özgür kalacak!” dedi.

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Mister Kemal, şu ana kadar...

“Kayyumlar, özerklik, sınır ötesindeki askeri harekâtların durdurulması” gibi bir kaç başlıkta “bölücü” tavrını zaten açığa vurdu.

Acaba, İmralı’daki Terörist Ele Başı Apo’nun “serbest bırakılacağı” sözünü de mi verdi, bunlara?

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Kemal Kılıçdarson’un CHP’si, aziz vatanımızı bölmek isteyen “Made in USA” piyonu HDPKK’nın kardeş partisidir.

İşbu şer biraderliğinin temelleri, 2012 yılının Mart ayında atılmıştı.

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CHP, Şubat 2012’den beri FETÖ’nün de stratejik ortağıdır.

YAMAN SUALLER

Hal böyleyken...

Mister Kemal’in gizli ajandasındaki asıl Kırmızı Çizgiler hangileridir?

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-Gizlediği bayrak, Amerikan bayrağı mıdır?

-Gizlediği anavatanı ise menfaatlerini kollamak için namı hesabına siyaset yaptığı ABD midir?

CHP’DEKİ AMERİKAN ELÇİLERİ

Bir başka yaman sual de şudur:

Kılıçdarson, kısa bir süre önce CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den...

-Acaba, hangi talimatları aldı?

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Bay Bay Kemal’in yanı başında, Mister Jeff Flake ile elçilik yarışına girecek kadar Amerikancı isimler var.

Ünal Çeviköz, Selin Sayek Böke ve Faik Öztrak en öndeki Yankiler!

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İşte bu yerleştirilmiş elemanlara... İstanbul’dan CHP adayı gösterdikleri Namık Tan da eklendi! Mister Tan, 2010-2014 döneminde Türkiye’nin Washington Büyükelçisiydi.

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Dört sene önceyse...Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına karşı çıkarken, ABD’nin Ankara Elçisi’nden farksızdı!

CIA’İN MASKELİ KURULUŞU

Namık Tan, hem diplomatken hem de emekliliği sonrasında; düşünce kuruluşu maskeli bir “Sivil Örümcek Ağı” teşkilatı olan IRI’ın (International Republican Institute) müdavimiydi.

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IRI, NED’ye (National Endowment for Democracy) bağlı olarak çalışır.

NED, “Sivil Toplum Kuruluşu” maskeli bir CIA örgütüdür!

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1994 yılında kurulan TESEV’i yıllarca fonlayan NED’den bahsediyoruz.

Hani şu, Kılıçdarson’un “183 numaralı Kurucu Üyesi” olduğu TESEV!

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Mustafa Yıldırım’ın “Sivil Örümceğin Ağında” adlı kitabında, “CIA’in örtülü operasyonlarında kullandığı ABD Hazinesi kaynaklı paranın kasasının NED olduğuna” dikkat çekiliyor! (...)"