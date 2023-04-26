Kılıçdaroğlu çok fena madara oldu! Şu politik madrabazlığa bakın
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Turgut Özal’ın hedef olarak koyduğu gelişen büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti.
Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Turgut Özal’ın hedef olarak koyduğu gelişen büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok fena madara etti.
"Bilmeyen de rahmetlinin kafadarıydı, ahbabıydı, siyasi mirasçısıydı zanneder" ifadelerini kullanan Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:
" “Turgut Özal’ın hedef olarak koyduğu gelişen büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz.”
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Bunu söyleyen kim?
Rahmetli Özal’ın “burnundan getiren” DYP-SHP Koalisyon Hükümeti’nin “berbat mı berbat” bürokratı!
Yani: Bay Bay Kemal!
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Riyakârlığın şahikasına çıkan, politik madrabazlık kapsamında piyanodaki tüm tuşlara basan Kemal Kılıçdaroğlu…
Hayatta iken tüm hücreleriyle karşı olduğu Turgut Özal’ı günümüzde şakır şakır istismar ediyor.
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Öyle bir anlatıyor ki…
Bilmeyen de rahmetlinin kafadarıydı, ahbabıydı, siyasi mirasçısıydı zanneder! (...)"