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Siyaset

Kılıçdaroğlu: Çocuklarım siyaseti bırakmamı söylüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuklarının siyasete girmek istemediğini, kendisinin de devam etmesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:56:00 -
Kılıçdaroğlu: Çocuklarım siyaseti bırakmamı söylüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de yayımlanan "Liderlerle Bayram Sohbetleri" programında soruları yanıtlarken çocukluk yıllarını ve yaşam öyküsünü de anlattı.

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşadığı çocukluk dönemine değindi. Bayramlarda en güzel kıyafetlerini giydiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, tanımadığı ailelere gidip bayramlaştığını, harçlık verenleri diğer arkadaşlarına söylediğini dile getirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ilkokul beşinci sınıfı ve ortaokulu okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, halen o dönemden görüştüğü kişilerin bulunduğunu anlattı.

"Çocuklarım, siyasete devam etmemden rahatsız"

Hangi takımı tuttuğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ben ve eşim Fenerbahçeliyiz, 3 çocuğum ise Galatasaraylı." dedi.

"Çocuklarınızdan siyasete girmeye heveslenen var mı?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Hayır. Çocuklar ben siyasette kaldığım için biraz rahatsızlar aslında. Oğlum siyaset bilimi okudu zaten. Siyaseti yakından izliyor ama sıcak siyasete ilgisi yok. Çocukların da öyle sıcak siyasetle ilgileri yok. Seçimden seçime gidip oy kullanırlar sadece." açıklamasını yaptı.

 

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Yorumlar

Turgut

Çocukların mükemmel bir karar vermiştir.
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Ulvi

Nerede o günler!
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