Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi: (1)

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "97 yıl önce resmen kurulan Cumhuriyet Halk Partisi yaşamını sürdürüyor, güçlenerek yaşamını sürdürüyor, örnek olarak yaşamını sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en güçlü sosyal demokrat partisi olarak görevini sürdürüyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde partisinin "97. Kuruluş Yıldönümü" programı çerçevesinde basın toplantısı düzenledi.

Bugünün mutlu günleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "97 yıl önce resmen kurulan Cumhuriyet Halk Partisi yaşamını sürdürüyor, güçlenerek yaşamını sürdürüyor, örnek olarak yaşamını sürdürüyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da en güçlü sosyal demokrat partisi olarak görevini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Resmi törenlerde devlet erkanı ile Anıtkabir'e gidildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, saygı duruşunda bulundukları anda Ankara Kalesi'ndeki bayrağı gördüğünü, bayrak ve kalenin her saygı duruşunda kendisine Ankara'nın ve Cumhuriyetin tarihini hatırlattığını vurguladı.

Cumhuriyetin nasıl kurulduğu, Meclis-i Mebusan'ın nasıl basıldığı, Mustafa Kemal'in Ankara'da nasıl çalıştığı, yoksulluğun diz boyu olduğu gibi konuları hatırladığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Biz gerçekten de çocuklarımıza bunları anlatıyor muyuz? Hangi koşullarda bu ülkenin inşa edildiğini acaba biliyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Ankara başkent ilan edildikten sonra bazı büyükelçiliklerin Ankara'ya gelmek istemediklerini, Ankara'ya gelenlerin alışveriş yapacakları dükkan bulamadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 21 Nisan 1925'te bir tüketim kooperatifi kurduklarını belirtti.

Kooperatifin kurucularının Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Abdülhalik Renda olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kooperatif hala yaşamını sürdürüyor, kaçımız farkındayız? Unutturulmak isteniyor, tarihimiz bize unutturulmak isteniyor. Bu kooperatifle ilgili dökümanlar geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey'e gönderdim. Bizim tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Başkaları bu sorumluluğu hissetmiş olabilirler, bizim böyle bir sorumluluğumuz yok veya var diyebilirler ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorumluluğu omuzlarımızda hep hissetmek zorundayız. Bu kooperatifi yeniden bir şekliyle hayata geçirin dedim."

Siyasi partilerin eleştirilebileceğini, eleştirilerin, eksik ve hataları gösterebileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarihten soyutlanarak, çok sert eleştirildiğini ve bunu anlamakta zorluk çektiğini ifade etti.

"CHP'nin bu ülkede tek dikili ağacı yok", "İsmet Paşa asker kaçağı" gibi ifadeleri örnek veren Kılıçdaroğlu, "Hem 'paşa' diyorlar hem 'asker kaçağı' diyorlar ve binlerce kişi buna inanmıştır. Bütün ömrü savaş meydanlarında geçen, rütbe alan, komutanlık yapan bir kişi nasıl asker kaçağı olabilir. Sorgulamamıştır bile geniş kitleler siyasetin etkisi altında." dedi.

CHP kurulmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Aralık 1922'de kabul ettiği bir grup gazeteciye, "Mütevazı bir millet bireyi sıfatıyla hayatımı sonuna kadar bu vatanın hayrına vakf eylemek amacıyla barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim." dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Daha önce Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri birleşerek o toplantı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında omurgasının oluşturulduğu toplantıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, partinin resmen kuruluşunun 9 Eylül 1923 olduğunu, 97 yılı kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyeti kuranların ilk söyledikleri sözlerden birisinin "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 10 binlerce kimsesizin olduğunu, 30 Haziran 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumunun kurulduğunu hatırlattı.

Binlerce çocuğun babasının cephelerde şehit düştüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, çocuklara o dönemin hükümetinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip çıktığını belirtti.

- "Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir"



Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının 10 Eylül 1921'de kurulmasının sağlandığını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet kurulmadan bir toplumsal barışı, bir toplumsal huzuru sağlamak istemiştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları. O kadrolara saygı duyacak mıyız? Saygı duyacağız, yanlışları mı var bunları yaptıkları için? Hayır yanlışları yok. Ülkeye mi sahip çıkıyorlar? Evet, kendi insanına mı sahip çıkıyorlar? Evet. Onları padişahın kulu, kölesi olarak değil genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgür vatandaşları olarak konumlandırıyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçe ile kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski ve en köklü ve bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir partidir, bir demokrasi partisidir, bir insan hakları partisidir, bir sosyal devlet partisidir, bağımsızlığı ilke edinen bir partidir, milli kurtuluşçu zihniyete sahip olan bir partidir. Kökleri Kuvay-ı Milliye'de, kökleri insanda, kökleri hakkı, hukuku ve adaleti savunmakta olan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bakmak lazım."

Partinin kurulduğu dönemdeki kadrolarda yer alan herkesin savaş meydanlarından geldiğini, ülkenin perişan olduğunu ve kalkınması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda, 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını söyledi.

Gölcük'te tersanenin, İş Bankasının ve milli Anadolu Sigortanın kurulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, devlet üretme çiftliklerinin de hayata geçirilerek, çiftçiye örnek kuruluşların gösterildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, ilk kez madeni para basıldığını, köylünün tarımla geçindiğini ve piyasa ekonomisinin söz konusu olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin yaptığı ilk işin köylünün üzerinden aşar vergisini kaldırmak olduğunu söyledi.

Ulaşımın da önemli bir sorun olduğunu belirterek, "Polatlı'dan Ankara'ya gelmek bir günü alıyordu, şimdi 10 dakikada gidiyorsunuz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, milli demir yolunun olmadığını var olanları da yabancıların çalıştırdığını bildirdi.

Genç Cumhuriyetin topladığı vergilerle ve birikimlerle birçok şehre demir yolu götürdüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Dikili ağacı yok diyorlar. İnsanda biraz vicdan olur, insanda biraz ahlak olur, insanda en azından toplu iğne ucu kadar bir vicdan kırıntısı olur. Bunlar neyle yapıldı? Gidip birilerine yalvarıldı 'aman bize para getirin' diye mi yapıldı? Hayır. Elaleme el avuç mu açıldı? Hayır. Her kuruşun hakkı yerinde verildi." dedi.

(Sürecek)