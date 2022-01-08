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Siyaset Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz sesinizi gerekirse tüm dünyaya duyuracak"
Siyaset

Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz sesinizi gerekirse tüm dünyaya duyuracak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Romanların sesini sadece Türkiye değil, gerekirse tüm dünyaya duyuracağını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:22:00 -
Kılıçdaroğlu: "Bu kardeşiniz sesinizi gerekirse tüm dünyaya duyuracak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Roman Buluşması'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kardeşiniz sesinizi gerekirse tüm dünyaya duyuracak"

Eğer biz bir yüzyıl içinde Roman kardeşlerimizin sorunlarını çözememişsek ve bunun bir numaralı sorumlusu da siyaset kurumuysa hepimizin oturup düşünmesi lazım. Kendi haklarınıza sahip çıkmanız lazım. Anayasa'nın size verdiği hakları seslendirmeniz lazım. Yeteri kadar seslendiremiyorsanız, seslendirseniz duyuramıyorsunuz biliyorum. Ama bu kardeşiniz sizin sesinizi sadece Türkiye değil, gerekirse bütün dünyaya duyuracak.

"Birleşmeniz lazım"

Birleşmeniz lazım. Ankara'dakiler verdik 2 kilo makarna yeter diyorlar. Bu iş makarna işi değildir. Bu iş, devletin sizi sürekli koruma altına alması işidir.

"Romanlarla en çok beraber olan lider benim"

Benim kadar Romanlarla beraber olan ikinci bir siyasi lider yoktur. Eğer bir hakkı teslim edeceksek, herkesin hakkını teslim etmeliyiz. Ötekileştirme var, bunu da kırmamız lazım.

Kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayacağız. Bu kardeşinize inanın.

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Yorumlar

ulan sana oy veren ve seni dinleyen ve inanan demek çok …., sen bu ülkede yerin bile yoz sayıyoruz, sen ülkenin maskotusun,,
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