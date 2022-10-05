Kılıçdaroğlu, bu hamlesiyle Türkan Saylan'ı mezarında ters döndürttü! Çok bozdular çok

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, geçmişte başörtüsüne "1 metrelik bez parçası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün "Başörtüsüne kanuni güvence teklifi getireceğim" diyerek, başörtüsünü hiç sevmeyen, namaz kılan çocuk yerine bale yapan çocuk görmek isteyen Türkan Saylan'ı mezarında ters döndürdüğünü belirtti. Genç, CHP'nin başörtüsü adımında samimi olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bi'şeyin bu ülkede olması mümkün değil" diyordu bunların akıl hocası Türkan Saylan. (Kozmoslar içinde yatsın.)

"Değiştirmeye çalışanın sonu Menderes'e benzer" diye de tehdit etmişti.

Başörtüsünü hiç sevmezdi. Namaz kılan çocuk yerine bale yapan çocuk görmek isterdi Türkan Saylan.

CHP ve dahi Bay Kemal de böyleydi. Ultra çağdaş, kökten laikçi, harbi cuntacı...

İşte bu yüzden başörtüsü yasağını kaldıran maddenin iptali için AYM'ye koşturanlardan biri de...

Başörtüsüne 1 metrelik bez parçası diyen de Bay Kemal'di...

Bugün, "başörtüsüne kanuni güvence teklifi getireceğim" diyor...

Çok bozdular çok!.. Türkan Saylan mezarında ters dönmüştür. (Adnan Menderes'in kabrinin başında ellerini açıp "huşu içinde" dua eder hale geldiler. İyi ki bugünleri görmedi Türkan Saylan!)

Seçimler yaklaşıyor. Normaldir, CHP klasiğidir, "en Müslüman biziz" propagandası da başladı CHP'de.

Belki bilmiyordur Kılıçdaroğlu. Türkiye'de başörtüsü yasağı yok. Erdoğan kaldırdı CHP'ye rağmen!.. Bedelini de ödedi. Partisi kapatma davasıyla karşılaştı. Gece yarısı bildirisi yayınlandı. Başörtüsü tüm kamu ve kurumlarında serbest. Başörtülü asker, hakim, polis, valimiz var.

Başörtüsünü tartışan da yok.

Ama toplumla barışacaklarmış, değişmişler, dönüşmüşler.

Efendim siz onu külahımıza anlatın!

CHP'nin artık sırtını dayayacak bir vesayet odağı yok. Parmak sallayacak cuntacı yok. Halk var, sandık var. O yüzden de CHP'de dönüşüm mecburiyeti var. Bunu milletin bilmediğini mi sanıyorsunuz?

"Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar" diyor Bay Kemal.

Yahu bir insan utanmadan sıkılmadan nasıl böyle bir cümle kurabilir?

CHP'nin bunu demesi, Hitler'in "Faşistler, insanları gaz odalarında öldürdüler, fırınlarda yaktılar" diye şikayet etmesi gibi bi'şey.

Ayrıştıran kutuplaştıran, mütedeyyinlere böcek muamelesi yapan, başörtülüleri aşağılayan CHP zihniyetinin ta kendisidir.

Hem senin neyine güvenelim?..

"Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" dedin, tankı görünce arkasından sıvıştın.

"Bizim belediyelerimizde kimse işten çıkarılmayacak, namus sözü" dedin. CHP'li belediyelerde işçi kıyımı yaşandı.

Başörtüsü kılık kıyafet yaşam tarzı demokratik hak ve özgürlük alanıdır. Anayasada teminat altına alınmıştır. Tartışılamaz. Tartışan da yok.

Ha, "seçim yaklaşıyor, başörtüsüne çökelim dindar görünelim" diyorsanız o başka! (Sizin başkan bakanlığın yaptığı metroya çökmeye çalıştı, çok mu?!)

CHP, "başörtüsü kanun ile güvence altına alınmalı" diyorsa tehlikelidir.

Zira (hayal ya) CHP iktidara gelse (Hafazanallah), 'kanunla serbestlik verildi' deyip "kanunla yasaklar" başörtüsünü...

Vesayetçilerin gölgesinde, olmayan kanunlarla başörtüsünü yasaklayan zihniyet bunu mu yapamayacak!..

Yapar.

Zira CHP'nin bagajı yasaklarla doludur!.."