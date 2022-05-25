Kılıçdaroğlu bu defa çok fena faka bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çirkin iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.
Davanın konusu; Kılıçdaroğlu'nun dün saat 22.00'de Twitter'dan paylaştığı TÜRGEV ve ENSAR Vakfı ile ilgili iddiaları.
Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" dedi.