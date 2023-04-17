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Siyaset Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü! Akademisyenlerden şok eden talep!
Siyaset

Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü! Akademisyenlerden şok eden talep!

Yeniakit Publisher
2023-04-17 17:49:00 -
Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü! Akademisyenlerden şok eden talep!

Kılıçdaroğlu Boğaziçi akademisyenleriyle görüştü! 2 yıldır protestolardan göreve fırsat bulamıyorlar ve özerklik talep ettiler.

Yedili Masa'nın Cummhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, aylardır protestolara destek veren Boğaziçili akademisyenlerle bir araya geldi. Boğaziçi heyeti buluşma esnasında Kılıçdaroğlu'na bir dosya sundu ve özerk üniversite talep etti.

14 Mayıs seçimlerine bir aydan az bir süre kala Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son sürat seçim görüşmelerine devam ediyor. HDP ile görüşmeleri büyük tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu kez de Boğaziçi akademisyenleriyle bir araya geldi.

YENİ ADRESİ BOĞAZİÇİ

Kılıçdaroğlu iki yıldan fazla bir süredir yalnızca protestolara katılan ve maaş almaya devam eden Boğaziçi akademisyenleri ile görüştü. Görüşmeye Prof. Dr. Ayşe Mumcu, Prof. Dr. Lale Akarun, Prof. Dr. Mine Eder, Prof. Dr. Taner Bilgiç ve Prof. Dr. Ünal Zenginobuz da katıldı.

ÖZERKLİK İSTEDİLER

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolara destek olan akademisyenler Kılıçdaaroğlu'na bir dosya sundu ve özgür ve 'özerk' bir üniversite talebinde bulundular.
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