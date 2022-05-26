Kılıçdaroğlu bir işe yaradı! CHP liderinin TÜRGEV'e katkı sağlayacağı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası iddialarını ortaya atmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafından açılan davada toplamda 100 bin liralık tazminat ödeyecek.

Erdoğan'dan anlamlı bağış

Mahkemenin kararının ardından TÜRGEV’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ödeyeceği 100 bin liralık tazminatı TÜRGEV’e bağışladığı ifade edildi.

TÜRGEV’den yapılan açıklamada “Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme tarafından kendisine ödeme cezasına çarptırıldığı manevi tazminat bedelini TÜRGEV’e bağışlamıştır.” ifadelerine yer verildi.

“Dün irtica paranoyasıyla bugün ahlaksız iftiralarla ülkenin vakıflarını sindirmeye çalışıyorlar”

Ayrıca Twitter’dan açıklama yapan TÜRGEV “Dün irtica paranoyasıyla bu ülkenin vakıflarına zulmeden zihniyet, bugün gönüllülük esasıyla gençlerimiz, çocuklarımız için çalışan biz sivil toplum kuruluşlarını baskı altına almaya, bizleri ahlaksız iftiralarla sindirmeye çalışıyor.” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoya tepkisini yineledi.

Açıklamada “Sivil toplum, güçlü birey, güçlü aile ve güçlü toplum için bir imkandır. Ancak güçlü bireyden, güçlü aileden ve güçlü toplumdan korkanlar sivil toplum düşmanlığı yaparlar. Bize kin ve düşmanlık besleyenlere sesleniyoruz. Bizden korkmayın.” denildi.