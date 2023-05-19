Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Madem terördü birlikte ne işiniz vardı?

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde büyük bir hüsran yaşamıştı. Uğradığı seçim hezimetinin ardından daha da sert ve çirkin bir dile başvuran Kılıçdaroğlu, art arda açıklamalarla HÜDA PAR'ı hedef almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gündeydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir nüfuzu olan HÜDA PAR'ı terör ile itham etse de CHP liderinin geçmişte HÜDA PAR'lı isimlerle yan yana olduğu fotoğrafları ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu Yapıcıoğlu'nu alkışlamıştı

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör ile itham ettiği HÜDA PAR'ın liderleriyle fotoğrafları çıktı.

Buna göre söz konusu karelerden biri 2022 yılına ait. Bahsi geçen senede merhum Milli Görüş lideri ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anma programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu birlikte katılmıştı.

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Programda kürsüye çıkan HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nun konuşmasını pür dikkat dinleyen Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından da Yapıcıoğlu'nu alkışlamıştı.

HÜDA PAR lideriyle yan yana oturmuştu

Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR liderleriyle bir araya gelmesi Erbakan Hoca'yı anma programı ile sınırlı değil. 2020 yılında İstanbul'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'ne katılan CHP lideri program kapsamında dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile yan yana oturarak çay da içmişti.

Diğer liderlerin de HÜDA PAR ile teması vardı

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerin liderlerinin de HÜDA PAR'lı isimlerle çok defa bir araya geldiği biliniyor.

Söz konusu temasların da fotoğrafları bulunurken HÜDA PAR'a yönelik ithamların arkasındaki amacın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratma düşüncesi olduğu net bir şekilde ortada duruyor.