Kılıçdaroğlu, Ayasofya'daki namaza neden katılmayacağını açıkladı

Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kararı sonrası açılış 24 Temmuz'da cuma namazıyla yapılacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma namazı için liderlere davette bulundu.

Kılıçdaroğlu daveti reddetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ibadetin kameralar önünde yapılmasını doğru bulmadığını bildirerek daveti kabul etmediği öğrenildi.

Bahanesi: Kamera önünde ibadete karşıymış

Kılıçdaroğlu, davet için teşekkür ederken gelmeme sebebini ise ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek izah etti.

CHP kaynakları daveti doğrularken şunları ifade etti: "Bugün bazı gazete ve köşe yazılarına yansıdığı üzere, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, Ayasofya'da kılınacak cuma namazı için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak davette bulundu. Davet için teşekkür eden Sayın Genel Başkanımız, ibadetin kameralar önünde gerçekleştirilmesini hiçbir zaman doğru bulmadığını belirterek, daveti geri çevirdi. Bilindiği üzere Sayın Genel Başkanımız, Adalet Yürüyüşü sırasında Ramazan Bayramı namazını da küçük bir köy camiinde, kameralara kapalı bir ortamda kılmıştı. Bunun temel sebebi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ibadet Allah için yapılır, siyaset için değil" düşüncesine inanmasıdır."

İBB Başkanı İmamoğlu da katılmayacak

Öte yandan 24 Temmuz'da kılınacak namaz için Ayasofya'da hazırlıklar devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o gün Ankara'daki Lozan programına katılacağı ortaya çıktı.