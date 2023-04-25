Kılıçdaroğlu aslında bunu yapmak istiyor! Resmen ihanetin şahikası

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, “Sana söz! Yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek” diyerek ortalarda dolaşan Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi veriştirdi. "Bay Kemal"in aslında kim(ler)e ne sözü verdiğini tek tek anlatan Korkmaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Sana söz! Yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

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Kılıçdarson, seçim kampanyasında böyle diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görünüşte, seçmene hitap ediyor.

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Amma velakin…

Aslında “kime seslendiğine, kimlere ne sözler verdiğine” bakmak gerekiyor!

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Kapalı kapıların ardında…

PKK’dan FETÖ’ye…

ABD’den AB’ye kadar verdiği bütün sözler…

Türkiye’mizi, bilumum düşmanlarının boyunduruğuna teslim etmeye ayarlıdır!

İHANETİN ŞAHİKASI

Özerklikten, içeride ve sınır ötesinde askeri harekâtların durdurulmasına…

Öcalan’ın serbest bırakılmasından, PKK’lı teröristlerin salıverilmelerine dek bir dizi bölücülük eksenli İhanet Sözü verildiği aşikârdır.

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FETÖ’ye ise sadece KHK’lılarla ilgili değil, “hapisteki üyelerinin kurtarılması” sözünün de verildiği anlaşılıyor.

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Kemal Kılıçdarson “Üç ay sonra AB ülkelerine vizesiz gireceğiz” diyor, ya!

Bunu sağlamak için…

Avrupa Birliği’ne “Terörle Mücadele Yasası’nı değiştirme” sözü verildi!

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Böylelikle…

-FETÖ’cüler ve PKK’lı teröristler cirit atacak!

“SÖZ SANA, SAM AMCA”

-Ya, ABD?

-Birleşik Haydutlar Devleti’ne…

“Söz, Dükkân Sizin!” denildiğini Metin Şentürk bile görüyor, yahu!

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Mister Kemal’in Başdanışmanı olan, Bir Nevi Amerikan Elçisi Ünal Çeviköz, Batı Medyası’na verdiği röportajlarda…

“Ankara’yı, nasıl Washington’un emrine amade” haline getireceklerini anlatmanın gayretinde!

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Misal, Jeffrey Çeviköz’ün Amerikan dergisi Newsweek’e söylediklerine bir bakalım:

* S-400’lere ABD’yi tatmin edecek bir çözüm bulacağız…

* İsveç’in NATO’ya katılmasına engel olmayacağız…

* Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı sonlandırılacak…

* Türk firmalarının, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımları delmesine izin vermeyeceğiz…

* ABD ile savunma işbirliği dönemini başlatacağız.

* Türkiye’nin 2019’da çıkarıldığı F-35 programına yeniden katılacağız.

* En başta Yunanistan olmak üzere Tayyip Erdoğan’ın kızdırdığı ülkelerle barışacağız!

DERİN HESAPLAR

Bütün bu taahhütlerin anlamı şudur:

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı, CHP’nin iktidarın lokomotifi olduğu bir Türkiye’de…

Başta Haydut ABD, Batılı devletlerin menfaatleri gözetilecek/ talepleri yerine getirilecektir.

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Türkiye, eskiden olduğu gibi…

İslam Düşmanı Batı’nın kontrolünde, güdümünde, vesayetinde…

Milli menfaatlerinden vazgeçirilmiş, arındırılmış bir ülke haline getirilecektir!

BAHAR METAFORU

“Voice of America” Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasında sözünü ettiği şu “Bahar” hangi Bahar’dır?

El Cevap: FETÖ’nün ikide bir “vaat ettiği” bahar!

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Hatırlayınız...

FETÖ’cüler, 15 Temmuz’dan önce “Bahar gelecek” diyorlardı!

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15 Temmuz 2016 sonrasında da…

Mensuplarına “Yıkılmadık” mesajı vermek için aynı metaforu kullandılar.

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Şimdilerde ise 14 Mayıs seçimlerini Millet İttifakının kazanmasını bekleyen FETÖ üyeleri cezaevindeki Paralel’lere “Bahar” şifresiyle mesaj gönderiyorlar!"