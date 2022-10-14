Kılıçdaroğlu, Alman Vakfı'nda basına kapalı toplantıya katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, German Marshall Fund’u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret etderek, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, German Marshall Fund’u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.