Kılıçdaroğlu adaylığını bu yüzen açıklayamıyor! Sebebi belli oldu

Gazeteci Abdülkadir Selvi bugün yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na yaptığı adaylık çağrılarına ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” ve Bahçeli'nin “Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsun?” sözlerini hatırlatan Selvi, Kılıçdaroğlu'nun neden bu meydan okumaya cevap veremediğini açıkladı.



Selvi, CHP'de bir grubun Kurban Bayramı'ndan önce Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması görüşünde olduğunu ancak, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masayı dağıtacağı nedeniyle bu görüşte olmadığını söyledi.



İşte Selvi'nin o yazısı;



Salı günleri MHP ve CHP’nin grup toplantıları yapılıyor.

Saat 10.30’da Bahçeli kürsüye çıkıyor.

Saat 13.30’da Kılıçdaroğlu konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, kürsüye Bahçeli’nin konuşmasını izleyerek çıkıyor. Çoğu zaman Bahçeli’yi hedef alıyor. Kimi zaman da Bahçeli’nin yönelttiği sorulara yanıt veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’yi ya da “Bay Kemal” diye şahsını hedef aldığında ise grup toplantısını beklemiyor, anında tweet atıyor ya da gece yarısı video çekiyor.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SIKIŞTIRIYOR

Salı günü Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, bal yapmayan arı gibi vızıldamayı bırak, mertsen çık söyle. Adamsan kararını açıkla, aday mısın değil misin? Neden susuyorsun?” diye yüklendi.

Normalde Kılıçdaroğlu, “Ben adamım, hem de adam gibi adamım. Susmuyorum. Cumhurbaşkanlığına adayım” diye meydan okuma ile karşılık verirdi. Ama CHP grubunu izledim. Kılıçdaroğlu sesini çıkarmadı.

Aynen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Sen sıkıyorsa aday mısın değil misin onu açıkla” diye yaptığı çağrıya yanıt vermediği gibi. Kılıçdaroğlu daha önce de Erdoğan’ın 10 sorusunda yer alan, “Yüreği yetip 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacak mı?” çağrısına yanıt vermediği gibi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin stratejisi belli oldu. Kılıçdaroğlu’nu, “Aday mısın değil misin?” diye köşeye sıkıştırmaya devam edecekler.

TAKTİK SAVAŞI

Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş bir taktik savaşı yaşanıyor. Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu adaylığını açıklamaya zorlayarak 6’lı masayı dağıtmayı hedefliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu’nun adaylığını da garanti altına almayı amaçlıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da netleşti. 6’lı masadan karar çıkmadan ben adayım demeyecek. Ama cumhurbaşkanı adayı gibi çalışacak.

KILIÇDAROĞLU’NUN STRATEJİSİ

CHP’de bir grup, Kurban Bayramı’ndan önce Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması görüşündeydi. Ancak Kılıçdaroğlu o görüşte değil.

CHP kulislerinin nabzını tutmaya çalışıyorum.

Kılıçdaroğlu’nun şimdiden adaylığını açıklamasının 6’lı masayı dağıtacağını savunanlar var. Kılıçdaroğlu da o görüşte. O nedenle 3 Temmuz’daki toplantıya cumhurbaşkanı adayıyım önerisiyle gitmeyecek. Bu netleşti.