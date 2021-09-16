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Siyaset Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

Heykel belediyeciliği yapan CHP, Lüleburgaz'a yeni bir heykel dikti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla Balkan Göç Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 18:58:00 -
Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

CHP'li Lüleburgaz Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Balkan Göç Anıtı'nın açılışını yaptı. Anıtın kurdelesi CHP Lideri tarafından kesildi.

Hizmet anlayışında heykel yapmayı öncelik olarak belirleyen CHP yeni bir açılış daha yaptı.

Kılıçdaroğlu heykel açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Balkan Göç Anıtı'nın açılış töreni düzenlendi.

Törene çok sayıda CHP'li katıldı

Törene; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra çok sayıda CHP'li katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmanın ardından kurdeleyi kesti. CHP Lideri, açılışın ardından hizmetlerinden dolayı Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli’ye teşekkür etti.

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde "Balkan Masası" kurduklarını belirten Kılıçdaroğlu, Balkan halklarıyla kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.

 

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