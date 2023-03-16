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Gündem Kılıçdaroğlu 18 Mart Şehitler Günü’nde HDP’yi ziyaret edecek! Rezalete şehit ailelerinden tepki...
Gündem

Kılıçdaroğlu 18 Mart Şehitler Günü’nde HDP’yi ziyaret edecek! Rezalete şehit ailelerinden tepki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin daveti üzerine 18 Mart saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek. Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme tarihine ilişkin sert cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:33:00 -
Kılıçdaroğlu 18 Mart Şehitler Günü’nde HDP’yi ziyaret edecek! Rezalete şehit ailelerinden tepki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin Millet İttifakı için pazarlık davetine Çanakkale şehitlerinin anıldığı 18 Mart tarihinde randevu vermişti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart’ta HDP’yi ziyaret edecek. Görüşmede HDP’nin 11 maddelik talepleri ele alınacak.

Tartışmalı ziyarete ilişkin bir tepki de Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nden geldi.

‘BU NASIL BİR ANLAYIŞ?’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir ikbal derdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz Şehit aileleri ve Gaziler 18 Mart Çanakkale zaferi ve Şehitleri anma günü nedeniyle şehitlerimizin huzuruna çıkıyoruz.

Onlar ise arkasını terör örgütlerine dayayanların, teröristlere kucak açanların, şehitlerimizin katillerine alkış tutanların huzuruna oy istemeye ve verecekleri vaadleri görüşmeye çıkıyor.

Amacımız Türkiyenin kazanması diye söylemler üretenlere sesleniyorum;

Bir kez daha gösterdiniz,

Sizin amacınız, milletin memleketin sorunları değil, sizin amacınız siyasi rant, koltuk ve MENFAAT.

ŞEHİTLERİMİZİN KANINDA ELLERİ OLANLARLA ŞEHİTLER GÜNÜ’NDE GÖRÜŞMEK YARAMIZA TUZ BASMIŞTIR

Vatanı, Bayrağı ve kutsal değerleri uğrunda Şehitlerimizin kanında elleri olan parti ile Şehitler gününde görüşmek Şehitlerimizin aziz hatıraları incitmiş ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin yaralarına tuz basmıştır. Bu şehitlerimizi ve gazilerimizi yok sayarak teröristleri muhatap almak anlamı taşımaktadır. Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz.

Her fırsatta söylediğimiz gibi yineliyoruz. HDP terör örgütünün siyasi uzantısı değil, Terör Örgütü HDP nin silahlı kanadıdır. Ülkenin birliğine ve beraberliğine kast ederek, askerimizi polisimizi ve bebekleri katleden bu hainleri muhatap alanları bu aziz millet affetmez, bizler asla affetmeyiz.

“Öl söz verme, öl sözünden dönme”

Biz vatana, bayrağa, millete söz verdik.

Sözümüzden dönmeyiz.

Bizim sözümüz net ve gayet açık.

Biz şehit aileleri ve gaziler siyaset üstüyüz ve hiçbir partinin arka bahçesi olmayız, vatan ve bayrak uğrunda can verip, şehadet şerbeti içer, hainlerle pazarlık sofrasında şehit kanı içenleri affetmeyiz.”

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