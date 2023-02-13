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Siyaset Kılıçdaoğlu İmamoğlu'nu eleştirmek için konuştu! 'Ulaşımın, ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir'
Siyaset

Kılıçdaoğlu İmamoğlu'nu eleştirmek için konuştu! 'Ulaşımın, ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. Bindiğiniz otobüsün fiyatını belirleyen siyasettir." diyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 17:44:00 - 2023-02-13 18:02:20

Kahramanmaraş depremi üzerinden iktidarı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştirdi.

İmamoğlu'nun politikasını eleştirmek için konuştuğu düşünülen CHP Genel Başkanı, "Yediğiniz ekmeğin fiyatını belirleyen siyasettir. Bindiğiniz otobüsün fiyatını belirleyen siyasettir. İçtiğiniz sudan tutun aldığınız ekmeğe kadar her şeyi siyaset belirliyorsa, ben bunu dillendirmek zorundayım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi, İstanbul'da art arda yapılan ulaşım, su ve ekmek zammını akıllara getirdi.

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