Kılıç: “Tahribatı ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Samsun’un Terme İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tüm iş makinelerimiz sahada selin tahribatını ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. Şu zamana kadar selden zarar gören mahallelerimize ulaşım sağlandı” dedi.

Terme ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi, bölgede alınacak tedbirler ve yapılacak yardımlarla ilgili kurum müdürleri ve muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Terme Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Terme Kaymakamı Mehmet Parlak başkanlık yaptı.

“Hasar tespiti başladı”

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Parlak, hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi. Afet sonrası devletin tüm imkanları ile vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Parlak, “İlçemizde yaşanan afet sonrası Cumhurbaşkanlığımızdan ödenek çıkarmak için çalışmalar sürüyor. Bu süreçte evleri ve iş yerleri su basan vatandaşlarımız kaymakamlığımıza, tarla ve bahçeleri su altında kalan vatandaşlarımız ise muhtarlarımız aracığıyla ilçe tarım müdürlüğümüze başvurusunu yapması gerekiyor. Selin yaralarını sarmak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Gerekli önlemlerin alınması içinde alimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

“Tüm imkanlar seferber edildi”

Devletin ve belediyenin tüm imkanları ile sahada çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Terme Belediye Başkanı Kılıç ise, “Tüm iş makinelerimiz sahada selin tahribatını ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışıyor. Şu zamana kadar selden zarar gören mahallelerimize ulaşım sağlandı. Yollarımız temel ihtiyaçları karşılayabilecek duruma getirilerek, ulaşım aksamaları bertaraf edildi. İlçede yaşanan içme suyu sıkıntısı için SASKİ Genel Müdürlüğü, Ünye, Fatsa, Çarşamba ve Atakum Belediyelerinden 13 su tankeri gece-gündüz Terme’ye temiz içe suyu çekiyor. Bu desteklerinden dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sel bölgesinde kalan fındık işçilerimiz de kuru yerlere alınarak barınak ve yemek sorunları çözüldü. Ayrıca evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza, Kızılay ve belediyemiz aracılığıyla kuru gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapılıyor” şeklinde konuştu.

Afet sonrası yol haritasının belirlendiği toplantıda, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu ve Terme Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir de muhtarlara yönelik bilgilendirme konuşması yaptı.