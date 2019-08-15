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Kılıç, ‘Deliklitepe Seyir Terası’ alanında incelemelerde bulundu

Oğuzeli Belediyesi, Oğuzeli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
Kılıç, ‘Deliklitepe Seyir Terası’ alanında incelemelerde bulundu

Oğuzeli Belediyesi, Oğuzeli’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.


Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, at biniciliği ve okçuluk eğitiminin verileceği, yöresel ürünlerin satışının yapılacağı ‘Deliklitepe Seyir Terası’ projesinin yapılacağı alanı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



“Oğuzeli hak ettiği turistik değeri kazanacak"


Deliklitepe’nin ilçenin tarihine ışık tuttuğunu ve Oğuzeli’nin göz bebeği olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Deliklitepe Seyir Terası projemiz ile Oğuzeli hak ettiği turistik değeri kazanacak” dedi.


Proje hakkında bilgi veren Kılıç, “İlçemizi turizm cenneti haline getirecek olan bu proje ile yatırımcıları bölgeye rahatlıkla çekebileceğiz. Böylece projemizin hayata geçmesi ile bölge alternatif ögeleri ve zengin tarihi kültürel yapısı ile turizmde yerini alacaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı(İKA)’dan alacağımız destek ve kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ilçemize hak ettiği turistik değeri kazandıracak bir proje olduğu için ayrıca mutluyuz. Bu proje ile Deliklitepe Mesire Alanı’nda eko turizm açısından doğal ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulmasını amaçlıyoruz. Ata sporlarımız, atçılık ve okçuluk eğitimlerinin verildiği, kadınlarımızın el emeği yöresel ürünlerini sergileyebilecekleri ve satış yapabilecekleri, kafeterya, seyir terası çalışmalarımız ile turizm tesisleşmesinin önünü açacağız. Deliklitepe mevkii içinde aktivite alanlarının artması doğal olarak ilçe ekonomisini de canlandıracak. Geliri artan hemşehrilerimizin yaşam kalitesi de artacak. Projemizin bitmesiyle birlikte Deliklitepe Mesire Alanı bölgeye alternatif olacaktır. İlçemize hak ettiği turistik değeri kazandırabilecek tarihi ve kültürel yapısı ile sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu bölgesinin parlayan yıldızı olacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
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