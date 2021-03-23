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Kültür - Sanat Kılıç Ali Paşa Camii nerede? Kılıç Ali Paşa Camii mimarı kim? Kılıç Ali Paşa Camii tarihi ve özellikleri
Kültür - Sanat

Kılıç Ali Paşa Camii nerede? Kılıç Ali Paşa Camii mimarı kim? Kılıç Ali Paşa Camii tarihi ve özellikleri

Ülkemizin her bir tarafında tarihi camiler bulunuyor. En çok tarihi cami bulunan şehir olan İstanbul’da mimarisi ve özellikleri ile ön plana çıkan Kılıç Ali Paşa camiine gitmek isteyenler, Kılıç Ali Paşa Camii nerede? Sorusunu soruyorlar. Kılıç Ali Paşa Camii tarihi ve özellikleri nelerdir? Kılıç Ali Paşa Camii mimarı kim? İşte Kılıç Ali Paşa Camii hakkında bilgiler…

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:07:00 -
Kılıç Ali Paşa Camii nerede? Kılıç Ali Paşa Camii mimarı kim? Kılıç Ali Paşa Camii tarihi ve özellikleri

Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Kılıç Ali Paşa Camii, Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camii olarak da bilinir. Mimar Sinan tarafından yapılan Kılıç Ali Paşa Camii nerede? Kılıç Ali Paşa Camii tarihi ve özellikleri nelerdir?

Osmanlı döneminde yapılmış olan Kılıç Ali Paşa Camii, İstanbul Tophane’de bulunuyor. Camii, günümüzde de işlevini yitirmeyerek içerisinde ibadete devam ediliyor. Camiinin etrafında hamam ve türbeler de yer almaktadır. Mimarisi ile öne çıkan Kılıç Ali Paşa Camii, tarih meraklıların durak noktalarında bulunuyor.

Kılıç Ali Paşa Camii, Ayasofya Camiine benzediği için küçük Ayasofya ismi de verilmiştir.

Kılıç Ali Paşa Camii tarihi

Kılıç Ali Paşa Camii Osmanlı döneminde Miladi 1580, Hicri 988 yılında inşa edilmiştir. Caminin yapımında taş toprak ve bolca moloz kullanılmıştır. Kılıç Ali Paşa Camii, bugüne kadar orjinalliğini korumuştur.

Kılıç Ali Paşa Camii Özellikleri

 - Tophane çeşmesi ile uyumlu olan bir camidir.

 - Caminin mihrabı dışarıya taşırılmış vaziyettedir.

 - Cami avlusunda bir adet şadırvan yer almaktadır.

 - Yapımında taş tuğla ve topraktan faydalanılmıştır.

 - Caminin 4 tane minaresi vardır.

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