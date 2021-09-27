Kil maskesi ne işe yarar?

Toprağın yararlı minerallerini içerisinde barındıran kil maskesi faydaları saymakla bitmiyor. Evde doğal olarak uygulayabileceğiniz günlük maskelerden en çok tercih edileni ise kil maskesidir. Akne oluşumunu engelleyen, yağ dengelenmesini sağlayan ve gözenekleri sıkılaştıran kil maskesinin faydaları saymakla bitmez.

Kuru, yağlı ve akneli bir cilde sahip olanlar kil maskesini kolaylıkla uygulayabilir. Ciltte oluşan kızarıklığa, sivilceye, siyah noktaya etkisiyle bilinen maskenin uygulanışı ise çok basit. İçerisinde kimyasal bir ürün barındırmayan ve tamamen doğal olan kil maskesinin faydaları ise merak ediliyor.

Kil maskesinin faydaları

Ciltte oluşan fazla yağın kaybolmasını sağlar,

Cildin dış etkenlerden dolayı deforme olmuş bölgelerini onarır,

Ciltteki pigment bozukluklarını iyileştirir ve rengi orijinal cilt rengine döndürür,

Cildinizde oluşan sivilce ve akne gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırır,

Kil yaşlanma karşıtı bir maddedir,

Cilt gözeneklerine yapışan mikropları yok eder,

Ciltteki tıkalı olan gözenekleri açar,

Güneş lekelerini ortadan kaldırır.

Kil maskesi tarifi

Gül suyu ile kil maskesi;

-1 tatlı kaşığı gül suyu

-1 çay kaşığı kil

Gül suyu ile kil karıştırılır. Ardından yüzünüzün her yerine güzelce yedirerek sürülür. 20 dakika beklettikten sonra ılık su yardımı ile durulanır.

Bu maskeyi haftada 1 kere kullanabilirsiniz.



Siyah noktalar için yeşil kil maskesi;

-1 tatlı kaşığı papatya suyu

-1 çay kaşığı kil

Kil ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürüp 10 dakika bekletin. Sürenin sonunda cildinizi ılık suyla yıkayıp temizleyebilirsiniz. Hassas cilt yapısına sahip kişiler 10 dakika beklemek yerine, maske kuruyunca hemen yıkamalıdır.

Bu maske tarifini haftada 1 kere tekrarlayabilirsiniz.

Sivilceler için kil maskesi;

-30 gram gül suyu

-1 dilim limon suyu

-3 tatlı kaşığı kil

-50 gram maden suyu

Tüm malzemeleri karıştırın ve yüzünüze sürün. Maske cildiniz de kuruduktan sonra ılık su ile yıkayın ve pamuğa maden suyu dökerek cildinizi bununla silin.



3 günde 1 olmak üzere 3 hafta düzenli olarak kullandığınızda cildinizi ipeksi bir hal alacaktır. Hassas cilt yapısına sahip kişiler bu maske tarifini kullanmamalıdır.