Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen kıl kurdunun bitkisel tedavisi ve dikkat edilmesi gereken noktalarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki ama kıl kurdu nedir? Kıl kurdu nasıl bulaşır? Kıl kurdu olan kişi nelere dikkat etmeli? Kıl kurdunun bitkisel tedavisi...

Kıl kurdu özellikle çocuklarda görülen, bağırsaklardaki sorunlar sebebiyle ortaya çıkan zararlı parazitlerin meydana getirdiği bir hastalıktır. Özellikle okul çağındaki 5-10 yaş arası çocukları etkiler ve temas yoluyla kolayca yayılabilir.

Kıl kurdu, parazitlere ait yumurtaların yutulması veya solunması bulaşıcı bir enfeksiyona neden olur. Yumurtalar vücudunuza girdiğinde ince bağırsağa yerleşir ve birkaç hafta içinde yetişkin kurtlara dönüşür. Daha sonra yetişkin dişiler kalın bağırsağa geçerek anal bölgeye ulaşır ve geceleri anüsün etrafına binlerce yumurta bırakır. Bu hareket anal bölgede yanma, kaşıntı ve tahrişe neden olur.

Kıl kurdu bitkisel tedavisi

Kıl kurtları, kekiği hiç sevmezler ve kekikle temas ettiklerinde ölürler. Bu sebeple çiğ şekilde bir çay kaşığı kekik yutmak sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu zor gelececek ise, kekiği çay gibi demleyerek de tüketebilirsiniz.

1 ay devamlı olarak aç karna bu kürü devam ettirmelisiniz. Eğer tekrarlama riski varsa 2 hafta sonra tekrar bir kür uygulayın.

Kıl kurdu olan kişinin dikkat etmesi gerekenler