Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma tehlikesi
Saçlarda görülen şiddetli kıl kökü iltihapları tedavi edilmezse kalıcı kelliğe yol açabilir.09 Kasım 2018 Cuma 20:55
Belirtileri şunlar
Ağrı: Kafa derisinde görülürse genellikle ağrıya neden olur. Bakteri veya mantarlar kıl diplerine saldırarak sıvı ile dolmalarına ve şişmelerine sebep olursa ağrı oluşacaktır.
Kızarma ve kaşıntı: Kıl kökü iltihabı irin dolu kabarcıklara dönüşmeden önce ciltte noktalar şeklinde kızarıklığa yol açar. Kızarıklık cilt bölgesinin tamamına da yayılabilir. Ciltte kaşıntı olur.
Ödem: Kıl kökü iltihabında üst derinin hemen altında sıvı toplanır. Bu sıvı ve irin kıl köklerinin gittikçe büyümesine yol açar. Nihayetinde cilde yayılmış küçük ama belirgin şişkinliklere dönüşür.
Yüksek ateş ve bitkinlik: Uzun süre tedavi edilmeyen kıl kökü iltihabı deri katmanlarından aşağı inerek kan dolaşımına karışabilir. Bu durumda bölgesel bir cilt iltihabı olmaktan çıkıp sistemik bir vücut iltihabına dönüşerek ateş ve bitkinlik yapar.
Neden Olur?
Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan cilt tahrişi kıl kökü iltihabına sebep olabilir:
Tıraş olmak
Yoğun terleme
Dar ve bedeni saran kıyafetler giymek
Yolma, iğneli epilasyon, tıraş olma gibi sebeplerle kılların ters yöne büyümesi
Ciltte açıklık oluşturan yaralanmalar
Akne oluşumu ve egzama gibi başka cilt iltihapları
Ciltte oluşan çizik, kesik veya ufak yaralara Streptokok bakterilerinin yerleşmesi
Parafin, yün yağı, ham petrol veya katran gibi işyeri kimyasallarına maruz kalmak
Bazı steroid ilaç veya krem tedavileri almak
Arpacık veya it dirseği de denilen kirpik dibi iltihabı da bir tür kıl kökü iltihabıdır. Nadiren bazı mantar, virüs veya kurtçuklar yukarıdaki etkenler olmaksızın kıl kökü iltihabına sebep olabilirler.
YORUM YAZ