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Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma tehlikesi

Saçlarda görülen şiddetli kıl kökü iltihapları tedavi edilmezse kalıcı kelliğe yol açabilir.

09 Kasım 2018 Cuma 20:55
Kıl kökü iltihabıyla 'kel' kalma tehlikesi


Belirtileri şunlar

Ağrı: Kafa derisinde görülürse genellikle ağrıya neden olur. Bakteri veya mantarlar kıl diplerine saldırarak sıvı ile dolmalarına ve şişmelerine sebep olursa ağrı oluşacaktır.

Kızarma ve kaşıntı: Kıl kökü iltihabı irin dolu kabarcıklara dönüşmeden önce ciltte noktalar şeklinde kızarıklığa yol açar. Kızarıklık cilt bölgesinin tamamına da yayılabilir. Ciltte kaşıntı olur.

Ödem: Kıl kökü iltihabında üst derinin hemen altında sıvı toplanır. Bu sıvı ve irin kıl köklerinin gittikçe büyümesine yol açar. Nihayetinde cilde yayılmış küçük ama belirgin şişkinliklere dönüşür.

Yüksek ateş ve bitkinlik: Uzun süre tedavi edilmeyen kıl kökü iltihabı deri katmanlarından aşağı inerek kan dolaşımına karışabilir. Bu durumda bölgesel bir cilt iltihabı olmaktan çıkıp sistemik bir vücut iltihabına dönüşerek ateş ve bitkinlik yapar.

Neden Olur?

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan cilt tahrişi kıl kökü iltihabına sebep olabilir:

Tıraş olmak

Yoğun terleme

Dar ve bedeni saran kıyafetler giymek

Yolma, iğneli epilasyon, tıraş olma gibi sebeplerle kılların ters yöne büyümesi

Ciltte açıklık oluşturan yaralanmalar

Akne oluşumu ve egzama gibi başka cilt iltihapları

Ciltte oluşan çizik, kesik veya ufak yaralara Streptokok bakterilerinin yerleşmesi

Parafin, yün yağı, ham petrol veya katran gibi işyeri kimyasallarına maruz kalmak

Bazı steroid ilaç veya krem tedavileri almak

Arpacık veya it dirseği de denilen kirpik dibi iltihabı da bir tür kıl kökü iltihabıdır. Nadiren bazı mantar, virüs veya kurtçuklar yukarıdaki etkenler olmaksızın kıl kökü iltihabına sebep olabilirler.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 20:55
  1. Ağrı
  2. kellik
  3. kıl kökü iltihabı

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