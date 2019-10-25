Kıl dönmesi için hangi doktora gidilir

Kıl dönmesi kendi kendine geçecek bir hastalık değil. Kıl dönmesi için hangi bölüme gidilir. Kıl dönmesinin kuyruk sokumuna yerleşen, kıl köklerinin ters dönmesi ve kistleşmesiyle oluşan bir hastalıktır. Kıl dönmesinin ilk başlarda herhangi bir belirti ya da şikayeti yoktur. Bu nedenle insanlar uzun bir süre kıl dönmesini fark etmeden yaşarlar. Tabii ki kıl dönmesi olduğunuzu daha sonra anlayacaksınız. Peki kıl dönmesine hangi bölüm bakar?

Kıl dönmesi erkeklerde daha sık görülen bir hastalık olduğu bilinmekte. Her 10 erkekten 1'inde mevcut bir hastalık. Ortalama olarak Türkiye nüfusuna vurursak yaklaşık 4 ila 5 milyon kıl dönmesi hastası mevcut. Uzun süre oturarak iş yapanlar; mühendisler, mimarlar, uzun yol ve taksi şoförlerinde bu bölgedeki basıncın artmasından dolayı bu hastalığı, meslek hastalığı olarak nitelendirilmekte.

Kıl dönmesine hangi bölüm bakar?

Kıl dönmesi şikayeti gözlenen hastalar MHRS ya da ALO 182’den genel cerrahi bölümünden randevu almaları gerekmektedir