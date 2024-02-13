Kiğılı rahatlığı ve şıklığı bu yıl da RAMS Başakşehir Futbol Kulübü ile yeşil sahalarda!

Sporu ve sporcuları desteklemede öncü markalardan Kiğılı, uzun yıllardır spor alanında yeteneklerin geliştirilmesinde ve sporculuğun teşvik edilmesinde itici bir güç olarak takım sponsorluklarına devam ediyor. Sporun evrenselliğini ve kapsayıcılığını desteklemek, branş ayırmadan her alanda sporun ve sporcuların yanında olan Kiğılı, sporun gelişmesine olan bağlılığı sayesinde sponsorlukları ile spor dünyasında daima önemli bir rol üstleniyor.

Kiğılı ile tarzlarını yansıttılar

Erkek giyimin öncü moda perakende markası bu vizyonla, bu yıl da ligin iddialı takımı RAMS Başakşehir’in giyim sponsoru oldu. Kiğılı tarafından giydirilen Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Rams Başakşehir Futbolcularının tamamı fotoğraf çekimine katılarak Kiğılı ile tarzlarını yansıttılar.

Kiğılı şıklığının yanı sıra görsellere karizmalarını ve sportif ruhlarını katan futbolcular, markanın kalite, performans, rahatlık ve stil anlayışını özetleyen etkileyici görüntüler ortaya koydular. İlgi çekici ve yaratıcı çekimleri ile tanınan Dilek Altan, çekimler sırasında Kiğılı markasının şıklık ve rahatlığını yansıtmakla kalmayıp moda ve spor dünyası arasında bağ kuran bir sinerji de yakaladı. Altan’ın sıra dışı dokunuşu, futbolcuların rahat ama göz kamaştıran Kiğılı şıklığını dikkat çekici bir anlatıya dönüştürdü.

“Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek”

Başakşehir RAMS Futbol Kulübü sponsorluğu hakkında konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem şunları söyledi: On yıla yaklaşan bu iş birliği bizim için bir sponsorluğun çok ötesinde. Ortak bir vizyonun paylaşıldığı, karşılıklı güvene dayalı bir yolculuk. Hem saha içinde hem de saha dışında başarı odaklı çabalayan bir futbol kulübüyle bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. RAMS Başakşehir Futbol Kulübünün giyim sponsoru olarak futbolcuların futbola olan tutkusunu ve kararlılığını temsil eden rahat ve şık kıyafetlerle yanlarındayız. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her daim devam edecek. RAMS Başakşehir oyuncularına Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupasında başarılar diliyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO