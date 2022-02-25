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Dünya Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!
Dünya

Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:31:00 - 2022-02-25 19:34:19
Kiev'deki Türk vatandaşların tahliyesi başladı!

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.

Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı.

"Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık"

Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye’ye, İstanbul’a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

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