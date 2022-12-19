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Dünya Kiev'de patlama sesleri
Dünya

Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu, patlamalarda can kaybı olmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 09:37:00 -
Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sabah erken saatlerde başkentin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, kentte patlamaların meydana geldiğini belirterek "Başkentin Solomyanskyi ve Shevchenkivskyi semtlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Kiev'de can kaybı yok. Sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba da sosyal paylaşım hesabından, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev'e yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini kaydetti.

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