Kiev karanlıkta… Zelenski açıkladı: Rus saldırıları sonrası başkentin yüzde 60’ı elektriksiz kaldı

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son dönemde artan Rus hava saldırılarının Ukrayna’nın enerji altyapısında ciddi hasara yol açtığını belirtti. Su, elektrik ve ısıtma hizmetlerinde yaşanan kesintilerin günlük hayatı felç ettiğini ifade eden Zelenski, sorunun çözümü için hükümet yetkilileriyle acil toplantılar gerçekleştirdiğini kaydetti.

En ağır tablo Kiev ve doğu bölgelerinde

Enerji kesintilerinin en yoğun yaşandığı bölgelerin Kiev, Harkiv, Sumi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk olduğunu vurgulayan Zelenski, özellikle başkentteki çalışmaların yetersiz kaldığına dikkat çekti. Zelenski, “Bu sabah itibarıyla Kiev’de yaklaşık 4 bin evde hâlâ ısıtma yok. Başkentin neredeyse yüzde 60’ı elektriksiz. Ekiplerin yeterli olduğu söyleniyor ancak ben buna katılmıyorum. Ek önlemlere ve ek kaynaklara ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Siviller için acil önlemler ve müttefiklerle temas

Zelenski, İçişleri Bakanlığından siviller için kurulan ısıtma noktaları ve sıcak yemek dağıtım alanları hakkında bilgi aldığını açıkladı. Enerji krizinin etkilerini azaltmak için müttefik ülkelerle temasların sürdüğünü belirten Ukrayna lideri, uluslararası desteğin hayati önem taşıdığını vurguladı.